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Илон Маск задумался о создании новой социальной сети
Илон Маск задумался о создании новой социальной сети
Маск охарактеризовал себя как "абсолютиста в вопросах свободы слова" 27.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-27T12:35+0400
2022-03-27T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар - Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети.Один из пользователей поинтересовался у американского миллиардера, рассмотрел бы он возможность создания новой социальной сети, которая бы имела "алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна"."Я серьезно над этим думаю", - ответил ему Маск.И вынес на обсуждение подписчиков вопрос: "Нужна ли новая платформа?"Ранее в одной из записей в Twitter Маск охарактеризовал себя как "абсолютиста в вопросах свободы слова".
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в мире, новости, общество, илон маск
Илон Маск задумался о создании новой социальной сети
12:35 27.03.2022 (обновлено: 13:14 27.03.2022) Подписаться на
Маск охарактеризовал себя как "абсолютиста в вопросах свободы слова"
ТБИЛИСИ, 27 мар - Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети.
Один из пользователей поинтересовался у американского миллиардера, рассмотрел бы он возможность создания новой социальной сети, которая бы имела "алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна".
"Я серьезно над этим думаю", - ответил ему Маск.
И вынес на обсуждение подписчиков вопрос: "Нужна ли новая платформа?"
Ранее в одной из записей в Twitter Маск охарактеризовал себя как "абсолютиста в вопросах свободы слова".