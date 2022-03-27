https://sputnik-georgia.ru/20220327/ilon-mask-zadumalsya-o-sozdanii-novoy-sotsialnoy-seti-265527884.html

Илон Маск задумался о создании новой социальной сети

Илон Маск задумался о создании новой социальной сети

Маск охарактеризовал себя как "абсолютиста в вопросах свободы слова" 27.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-27T12:35+0400

2022-03-27T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар - Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети.Один из пользователей поинтересовался у американского миллиардера, рассмотрел бы он возможность создания новой социальной сети, которая бы имела "алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна"."Я серьезно над этим думаю", - ответил ему Маск.И вынес на обсуждение подписчиков вопрос: "Нужна ли новая платформа?"Ранее в одной из записей в Twitter Маск охарактеризовал себя как "абсолютиста в вопросах свободы слова".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, общество, илон маск