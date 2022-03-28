https://sputnik-georgia.ru/20220328/ocherednoy-raund-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-proydet-v-stambule-265538024.html
Очередной раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле
Очередной раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле
Переговоры впервые за долгое время пройдут в формате очной встречи 29-30 марта 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T08:32+0400
2022-03-28T08:32+0400
2022-03-28T08:32+0400
в мире
политика
россия
турция
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23894/17/238941732_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_511553e67b56303e3230ee641a615f47.jpg
ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о проведении следующей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, сообщила пресс-служба турецкого лидера.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Они проходят как в виде встреч делегаций на территории Беларуси, так и в режиме видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет Мединский.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
турция
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23894/17/238941732_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_6c36e97334744c5b0539d1d0955f4418.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, политика, россия, турция, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Очередной раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле
Подписаться на
Переговоры впервые за долгое время пройдут в формате очной встречи 29-30 марта
ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о проведении следующей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, сообщила пресс-служба турецкого лидера.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Они проходят как в виде встреч делегаций на территории Беларуси, так и в режиме видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет Мединский.
"В ходе переговоров Эрдоган подчеркнул необходимость скорейшего установления режима прекращения огня, достижения мира между Россией и Украиной и улучшения гуманитарной ситуации в регионе, а также заявил, что Турция будет и впредь всячески способствовать этому процессу", – добавили в канцелярии.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.