https://sputnik-georgia.ru/20220328/ocherednoy-raund-rossiysko-ukrainskikh-peregovorov-proydet-v-stambule-265538024.html

Очередной раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле

Очередной раунд российско-украинских переговоров пройдет в Стамбуле

Переговоры впервые за долгое время пройдут в формате очной встречи 29-30 марта 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T08:32+0400

2022-03-28T08:32+0400

2022-03-28T08:32+0400

в мире

политика

россия

турция

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23894/17/238941732_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_511553e67b56303e3230ee641a615f47.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились о проведении следующей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, сообщила пресс-служба турецкого лидера.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля. Они проходят как в виде встреч делегаций на территории Беларуси, так и в режиме видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет Мединский.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

турция

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, политика, россия, турция, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022