https://sputnik-georgia.ru/20220328/potasovki-s-politsiey-i-melkoe-khuliganstvo-skolkikh-nakazali-za-god-265524840.html

Потасовки с полицией и мелкое хулиганство: скольких наказали за год?

Потасовки с полицией и мелкое хулиганство: скольких наказали за год?

Эти две статьи Кодекса административных нарушений являются одним из главных оснований задержаний на акциях в стране 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T09:01+0400

2022-03-28T09:01+0400

2022-03-28T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Полиция Грузии в период с 17 марта 2021 года по 17 марта 2022 зафиксировала более 3 тысяч фактов мелкого хулиганства и свыше 4,5 тысячи фактов неподчинения требованию полиции.Эти две статьи Кодекса административных нарушений являются одним из главных оснований задержаний на акциях в Грузии, сопровождающихся мелкими стычками с полицией и перформансами.Так, всего к административной ответственности за это нарушение было привлечено 2 913 человек – 2 789 мужчин и 124 женщины, при этом половина из всех правонарушителей выявлены в столице Грузии.По данным МВД Грузии, основной возраст совершающих мелкие хулиганства от 26 до 40 лет. За год фиксируется лишь 36 фактов совершения мелкого хулиганства несовершеннолетними.Мелкое хулиганство в Грузии карается штрафом в размере от 500 до 1 тысячи лари или административным арестом на срок до 15 дней.Что касается такого нарушения, как неподчинение требованию сотрудников органов правопорядка, то в период с 17 марта 2021 года по 17 марта 2022 года в Грузии было зафиксировано 4 502 подобных факта, за которые к ответственности было привлечено 4 164 человека.Наибольшее число фактов игнорирования требований полиции фиксируется в Тбилиси и Аджарии.В Грузии задержали группу мошенников, обманывавших туристов >>>Среди привлеченных к ответственности за это нарушение – основная часть мужчины. За неподчинение требованиям сотрудников полиции в отчетный период было привлечено всего 103 женщины.Так же, как и в случае мелкого хулиганства, возраст основной части нарушителей 26-40 лет. Всего зафиксировано 40 фактов неподчинения полиции несовершеннолетних.В Грузии это нарушение карается штрафом в размере от 2 до 3 тысяч лари либо административным арестом на срок до 15 дней.

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мвд грузии, грузия, новости, общество, тбилиси, аджария