https://sputnik-georgia.ru/20220328/putin-nazval-srok-perekhoda-eksporta-gaza-na-rubli-265551585.html

Путин назвал срок перехода экспорта газа на рубли

Путин назвал срок перехода экспорта газа на рубли

Несмотря на изменение валюты оплаты, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, заявили в Кремле 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T13:47+0400

2022-03-28T13:47+0400

2022-03-28T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Правительство России, Центробанк и "Газпрома" должны до 31 марта подготовить доклад об исполнении поручения по изменению валюты при оплате поставок газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, соответствующее поручение выдано президентом РФ Владимиром Путиным.В сообщении пресс-службы Кремля также отмечается, что правительству также поручено отчитаться перед президентом о выполнении поручения ежемесячно.Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Поставки газа из США в Европу обернутся климатической катастрофой: СМИ >>После начала российской военной спецоперации на Украине и ужесточения западных санкций в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Рынок отреагировал на это резким скачком – почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров.

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россия, новости, экономика, газ, владимир путин