https://sputnik-georgia.ru/20220328/putin-nazval-srok-perekhoda-eksporta-gaza-na-rubli-265551585.html
Путин назвал срок перехода экспорта газа на рубли
Путин назвал срок перехода экспорта газа на рубли
Несмотря на изменение валюты оплаты, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, заявили в Кремле 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T13:47+0400
2022-03-28T13:47+0400
2022-03-28T13:50+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Правительство России, Центробанк и "Газпрома" должны до 31 марта подготовить доклад об исполнении поручения по изменению валюты при оплате поставок газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, соответствующее поручение выдано президентом РФ Владимиром Путиным.В сообщении пресс-службы Кремля также отмечается, что правительству также поручено отчитаться перед президентом о выполнении поручения ежемесячно.Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Поставки газа из США в Европу обернутся климатической катастрофой: СМИ >>После начала российской военной спецоперации на Украине и ужесточения западных санкций в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Рынок отреагировал на это резким скачком – почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров.
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Путин назвал срок перехода экспорта газа на рубли
13:47 28.03.2022 (обновлено: 13:50 28.03.2022) Подписаться на
Несмотря на изменение валюты оплаты, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, заявили в Кремле
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Правительство России, Центробанк и "Газпрома" должны до 31 марта подготовить доклад об исполнении поручения по изменению валюты при оплате поставок газа в страны Евросоюза и другие страны, которые ввели ограничительные меры, соответствующее поручение выдано президентом РФ Владимиром Путиным.
В сообщении пресс-службы Кремля также отмечается, что правительству также поручено отчитаться перед президентом о выполнении поручения ежемесячно.
ЦБ совместно с правительством поручено обеспечить возможность проведения платежей, обеспечивающих оплату природного газа по контрактам, переведенным на оплату поставок на рубли, включая приобретение покупателями природного газа российских рублей на внутреннем валютном рынке.
Путин 23 марта заявил о переводе в рубли расчетов за газ c недружественными странами и поручил Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с действующими контрактами, поскольку дорожит своей репутацией.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
После начала российской военной спецоперации на Украине и ужесточения западных санкций в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Рынок отреагировал на это резким скачком – почти до четырех тысяч долларов за тысячу кубометров.