https://sputnik-georgia.ru/20220328/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--poslednie-dannye-265539652.html

Ситуация на дорогах Грузии – последние данные

Ситуация на дорогах Грузии – последние данные

Из-за интенсивного снегопада, метели и опасности схода лавин на многих автомагистралях Грузии введены ограничения на движение транспорта 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T09:52+0400

2022-03-28T09:52+0400

2022-03-28T10:45+0400

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ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Опасность схода лавин на автомобильной дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс остается высокой, из-за чего на участке Гудари-Коби запрещено движение всех видов автотранспорта, сообщил департамента автомобильных дорог Грузии.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Млета-Гудаури движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме.Из-за интенсивного снегопада, метели и опасности схода лавин на 43-45 км участка (перевал Накерала) автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Ткибули-Амбролаури запрещено движение всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента.Синоптики прогнозируют ухудшение погоды по всей территории Грузии >>Из-за непогоды и плохой видимости на 51-96 км участка автомобильной дороги международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автотранспорта вместимостью более 30 мест. На остальных участках дороги движение свободно.Снегопад и гололед создали проблемы и на 138-200 км участка (Чумателети-Аргвета) автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. Здесь запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а для остальных видов автотранспорта движение свободно. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободно.Из-за снегопада и низкой температуры на 1-52 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестапони запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов автотранспорта движение свободно. На остальных участках дороги движение свободно.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на дорогах.

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грузия, новости, погода, департамент автомобильных дорог, ситуация на дорогах грузии, ситуация на военно-грузинской дороге