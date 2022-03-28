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Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов

Аяз Муталлибов стал после распада СССР первым президентом Азербайджанской Республики (1991-1992) 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T09:36+0400

2022-03-28T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Первый президент Азербайджана Аяз Муталибов скончался в возрасте 83 лет, сообщают местные СМИ."Скончался первый президент Азербайджана Аяз Муталибов. Его не стало на 84-м году жизни", – передает радио Asan со ссылкой на невестку Муталибова.Муталибов скончался на 84-м году жизни.Аяз Муталлибов стал после распада СССР первым президентом Азербайджанской Республики (1991-1992). До этого он недолго исполнял обязанности первого и единственного президента Азербайджанской ССР.Аяз Муталибов родился в Баку 12 мая 1938 года. Был председателем Госплана Азербайджанской ССР, председателем Совета министров АССР (1989-1990), первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана (1990-1991).В сентябре 1991 года его избрали президентом Азербайджана. Эту должность он занимал всего несколько месяцев – в начале марта 1992 года подал в отставку под давлением азербайджанского Народного фронта.В мае того же года попытался вернуть пост, но через день вынужден был покинуть страну и после этого жил в Москве.Об окончательном завершении политической деятельности объявил в июне 2012 года.

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