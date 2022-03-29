https://sputnik-georgia.ru/20220329/kogda-pridet-konets-pandemii-koronavirusa-mnenie-immunologa-265575596.html

Когда придет конец пандемии коронавируса? Мнение иммунолога

Когда придет конец пандемии коронавируса? Мнение иммунолога

Специалист рассказал, сколько времени понадобится, чтобы сделать вывод о завершении пандемии и превращении COVID-19 в обычную сезонную инфекцию 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T11:14+0400

2022-03-29T11:14+0400

2022-03-29T11:14+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Определенные исследования необходимы для того, чтобы врачи смогли официально заявить о конце пандемии коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.Пандемия СOVID-19 бушует в мире с весны 2020 года. В марте 2022-го медики отметили заметный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, но это не означает, что пандемия скоро завершится, считает Крючков. Иммунолог утверждает, что на основании статистики новых случаев заражения коронавирусом, полученной весной и летом, нельзя судить о дальнейшей динамике распространения инфекции.Не менее года наблюдений – именно столько времени понадобится, чтобы сделать вывод о завершении пандемии и превращении COVID-19 в обычную сезонную инфекцию, предполагает он."Нужны данные не за два или три месяца, чтобы сказать, что процесс перешел из пандемической формы в сезонную. Я думаю, что нужен год устойчивых данных", – уточнил иммунолог.Насколько своевременна отмена ковид-ограничений в Грузии? Мнение специалистов >>>Между тем эпидемии COVID-19 вполне могут возникать и после того, как заболевание перейдет в разряд сезонных инфекций, предупредил он."Даже когда коронавирус станет сезонной инфекцией, то могут быть сезоны его обострения. Он может иногда на сезон или на два вновь приобрести эпидемический характер, как это иногда происходит с гриппом", – добавил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

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