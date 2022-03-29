https://sputnik-georgia.ru/20220329/mer-tbilisi-ozvuchil-novuyu-initsiativu-dlya-stroitelnykh-kompaniy-265585052.html

Мэр Тбилиси озвучил новую инициативу для строительных компаний

Мэр Тбилиси озвучил новую инициативу для строительных компаний

Инициатива поддержит продолжение текущих и приостановленных проектов в столице, заявил мэр 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T14:36+0400

2022-03-29T14:36+0400

2022-03-29T14:36+0400

строительство

новости

грузия

экономика

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Строительным компаниям могут разрешить перераспределение задолженности по повышенным сборам коэффициента К2, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Соответствующий законопроект уже внесен в парламент. По информации Каладзе, инициатива поддержит продолжение текущих и приостановленных проектов в столице.По словам мэра, из-за этого строительства в Тбилиси приостановлены, а компании задолжали муниципалитету миллионы.Интенсивность застройки, допустимой в отдельных зонах, на конкретных земельных участках, определяет коэффициент К2. Коэффициент показывает, какого объема здание можно построить. Согласно ранее существующей в Грузии практике, строительная компания могла получить в мэрии разрешение на строительство даже в случае высокого коэффициента К2. Для этого инвестор выплачивал в бюджет города крупные суммы. В 2019 году мэрия запретила увеличение допустимого коэффициента застройки и практику его продажи."Главной задачей мэрии является приостановление в городе проблемных вопросов, связанных с урбанистическим развитием, которые вредили городу и мешали его развитию… Мы, разумеется, не противимся никаким строительствам. Все должно быть сделано, город должен развиваться, должны осуществляться строительства, но все это нужно делать правильно", – отметил мэр.Борьба с хаотичными застройками является одним из главных приоритетов столичной мэрии. Сразу после прихода к власти Каладзе начал проводить институциональную реформу, в результате которой была создана городская служба урбанистического развития. Также сформированы службы, которые ответственны за транспортную политику и политику охраны окружающей среды.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

строительство, новости, грузия, экономика, тбилиси