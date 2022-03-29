https://sputnik-georgia.ru/20220329/mer-tbilisi-ozvuchil-novuyu-initsiativu-dlya-stroitelnykh-kompaniy-265585052.html
Мэр Тбилиси озвучил новую инициативу для строительных компаний
Мэр Тбилиси озвучил новую инициативу для строительных компаний
Инициатива поддержит продолжение текущих и приостановленных проектов в столице, заявил мэр 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T14:36+0400
2022-03-29T14:36+0400
2022-03-29T14:36+0400
строительство
новости
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экономика
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Строительным компаниям могут разрешить перераспределение задолженности по повышенным сборам коэффициента К2, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Соответствующий законопроект уже внесен в парламент. По информации Каладзе, инициатива поддержит продолжение текущих и приостановленных проектов в столице.По словам мэра, из-за этого строительства в Тбилиси приостановлены, а компании задолжали муниципалитету миллионы.Интенсивность застройки, допустимой в отдельных зонах, на конкретных земельных участках, определяет коэффициент К2. Коэффициент показывает, какого объема здание можно построить. Согласно ранее существующей в Грузии практике, строительная компания могла получить в мэрии разрешение на строительство даже в случае высокого коэффициента К2. Для этого инвестор выплачивал в бюджет города крупные суммы. В 2019 году мэрия запретила увеличение допустимого коэффициента застройки и практику его продажи."Главной задачей мэрии является приостановление в городе проблемных вопросов, связанных с урбанистическим развитием, которые вредили городу и мешали его развитию… Мы, разумеется, не противимся никаким строительствам. Все должно быть сделано, город должен развиваться, должны осуществляться строительства, но все это нужно делать правильно", – отметил мэр.Борьба с хаотичными застройками является одним из главных приоритетов столичной мэрии. Сразу после прихода к власти Каладзе начал проводить институциональную реформу, в результате которой была создана городская служба урбанистического развития. Также сформированы службы, которые ответственны за транспортную политику и политику охраны окружающей среды.
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строительство, новости, грузия, экономика, тбилиси
Мэр Тбилиси озвучил новую инициативу для строительных компаний
Инициатива поддержит продолжение текущих и приостановленных проектов в столице, заявил мэр
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Строительным компаниям могут разрешить перераспределение задолженности по повышенным сборам коэффициента К2, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Соответствующий законопроект уже внесен в парламент. По информации Каладзе, инициатива поддержит продолжение текущих и приостановленных проектов в столице.
"Я хотел бы представить нашу инициативу строительному сектору по распределению платы К2. Это относится к разрешениям на строительство, выданным до 2019 года, которые приобрели коэффициент К2. Эти компании не в состоянии оплатить сбор", – сказал Каладзе на заседании городского правительства во вторник.
По словам мэра, из-за этого строительства в Тбилиси приостановлены, а компании задолжали муниципалитету миллионы.
Интенсивность застройки, допустимой в отдельных зонах, на конкретных земельных участках, определяет коэффициент К2. Коэффициент показывает, какого объема здание можно построить.
Согласно ранее существующей в Грузии практике, строительная компания могла получить в мэрии разрешение на строительство даже в случае высокого коэффициента К2. Для этого инвестор выплачивал в бюджет города крупные суммы. В 2019 году мэрия запретила увеличение допустимого коэффициента застройки и практику его продажи.
"Главной задачей мэрии является приостановление в городе проблемных вопросов, связанных с урбанистическим развитием, которые вредили городу и мешали его развитию… Мы, разумеется, не противимся никаким строительствам. Все должно быть сделано, город должен развиваться, должны осуществляться строительства, но все это нужно делать правильно", – отметил мэр.
Борьба с хаотичными застройками является одним из главных приоритетов столичной мэрии.
Сразу после прихода к власти Каладзе начал проводить институциональную реформу, в результате которой была создана городская служба урбанистического развития. Также сформированы службы, которые ответственны за транспортную политику и политику охраны окружающей среды.