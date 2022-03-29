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Минобороны РФ сокращает боевые действия на киевском и черниговском направлениях
Минобороны РФ сокращает боевые действия на киевском и черниговском направлениях
Принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении, заявляют в ведомстве 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T16:13+0400
2022-03-29T16:13+0400
2022-03-29T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Минобороны Российской Федерации приняло решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра ведомства Александра Фомина.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Минобороны РФ сокращает боевые действия на киевском и черниговском направлениях
16:13 29.03.2022 (обновлено: 16:32 29.03.2022)
Принято решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении, заявляют в ведомстве
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik.
Минобороны Российской Федерации приняло решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях, пишет РИА Новости
со ссылкой на заявление замминистра ведомства Александра Фомина.
"В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходит в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов, министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении", - сказал Фомин журналистам.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.