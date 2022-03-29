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Стамбул усилил меры безопасности в связи с переговорами РФ и Украины
Стамбул усилил меры безопасности в связи с переговорами РФ и Украины
О встрече представителей России и Украины в Стамбуле по телефону договорились президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T10:06+0400
2022-03-29T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Стамбуле, крупнейшем городе Турции на берегах пролива Босфор, перед началом переговоров России и Украины усилили меры безопасности, пишет РИА Новости.Ожидается, что перед переговорами представителей Москвы и Киева с делегациями по отдельности встретится президент Турции Тайип Эрдоган. Сообщается, что у дворца Долмабахче уже выстроились журналисты, которые ждут приезда участников встречи и главы государства.О встрече представителей России и Украины в Стамбуле по телефону договорились президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган.Отметим, что первые переговоры московской и киевской делегаций прошли 28 февраля в Гомельской области Беларуси. После официальные представители РФ и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, а также 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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россия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, в мире, политика, новости, владимир путин, киев, москва, стамбул, реджеп тайип эрдоган
Стамбул усилил меры безопасности в связи с переговорами РФ и Украины
10:06 29.03.2022 (обновлено: 10:13 29.03.2022)
О встрече представителей России и Украины в Стамбуле по телефону договорились президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik.
В Стамбуле, крупнейшем городе Турции на берегах пролива Босфор, перед началом переговоров России и Украины усилили меры безопасности, пишет РИА Новости
.
Планируется, что во время прибытия делегаций к президентской резиденции Долмабахче службами безопасности будут перекрыты улицы. Начало встречи заявлено на 10:30 (совпадает с мск).
Ожидается, что перед переговорами представителей Москвы и Киева с делегациями по отдельности встретится президент Турции Тайип Эрдоган. Сообщается, что у дворца Долмабахче уже выстроились журналисты, которые ждут приезда участников встречи и главы государства.
О встрече представителей России и Украины в Стамбуле по телефону договорились президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган.
Отметим, что первые переговоры московской и киевской делегаций прошли 28 февраля в Гомельской области Беларуси. После официальные представители РФ и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, а также 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.