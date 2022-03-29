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Стамбул усилил меры безопасности в связи с переговорами РФ и Украины

Стамбул усилил меры безопасности в связи с переговорами РФ и Украины

О встрече представителей России и Украины в Стамбуле по телефону договорились президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган 29.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. В Стамбуле, крупнейшем городе Турции на берегах пролива Босфор, перед началом переговоров России и Украины усилили меры безопасности, пишет РИА Новости.Ожидается, что перед переговорами представителей Москвы и Киева с делегациями по отдельности встретится президент Турции Тайип Эрдоган. Сообщается, что у дворца Долмабахче уже выстроились журналисты, которые ждут приезда участников встречи и главы государства.О встрече представителей России и Украины в Стамбуле по телефону договорились президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган.Отметим, что первые переговоры московской и киевской делегаций прошли 28 февраля в Гомельской области Беларуси. После официальные представители РФ и Украины встречались 3 марта в Беловежской пуще, а также 7 марта в Брестской области. В середине марта встречи решили проводить ежедневно в онлайн-режиме.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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