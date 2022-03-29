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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысились в стоимости 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T07:01+0400

2022-03-29T07:01+0400

2022-03-29T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю повысилась на 0,86% и составила 84,38 доллара с доходностью 7,26%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 1,66%, торги закрылись с доходностью 5,75% по цене 100,36 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 95,71 пункта с доходностью 8,57%, за неделю цена понизилась на 0,89%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 1,91% до 87,8 пункта, доходность составила 6,41%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиПо информации Galt & Taggart, цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 0,34% и составила 11,8 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 242 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 11,6-12,18 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 0,33% и составила 6,01 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 386 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 5,54-6,1 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 1,51% до 10,44 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 154 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,08-10,8 фунта за акцию.

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грузия, новости, экономика, грузинская железная дорога, tbc bank, "банк грузии", еврооблигации