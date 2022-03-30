https://sputnik-georgia.ru/20220330/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-553-265606368.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 553

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 553

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 555 инфицированных 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T10:47+0400

2022-03-30T10:47+0400

2022-03-30T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 553, скончались 9 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 647 796 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 1 021 человек, а с начала пандемии –1 623 453. Скончались 16 739.За сутки сделано 24 461 тест на коронавирус, в том числе 22 232 на антиген и 2 229 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,26%, за последние 14 дней – 3,65%, за последние семь дней – 2,89%.К этому времени сделано 2 857 215 прививок, в том числе за последние сутки – 1 950.До завершения пандемии еще далеко – Кулумбегов >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 555 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии