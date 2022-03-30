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Грузинские кинематографисты едут покорять Копенгаген
Грузинские кинематографисты едут покорять Копенгаген
CPH:DOX – крупнейший фестиваль документального кино в Скандинавии 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T11:38+0400
2022-03-30T11:38+0400
2022-03-30T11:38+0400
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новости
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грузинское кино
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Три проекта фильмов режиссеров из Грузии будут представлены на форуме Международного фестиваля документального кино в Копенгагене (Дания), говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.CPH: FORUM – один из самых важных форумов для копродукции. Он способствует развитию проектов документального кино с международным потенциалом.В этом году на форме будут представлены три грузинских проекта:Киноцентр Грузии пожелал удачи грузинским продюсерам и режиссерам в представлении своих проектов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дания, новости, грузия, грузинское кино
Грузинские кинематографисты едут покорять Копенгаген
CPH:DOX – крупнейший фестиваль документального кино в Скандинавии
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Три проекта фильмов режиссеров из Грузии будут представлены на форуме Международного фестиваля документального кино в Копенгагене (Дания), говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
CPH:DOX – крупнейший фестиваль документального кино в Скандинавии. Каждый год в кинотеатрах Копенгагена показывают более 200 документальных фильмов со всего мира. В рамках фестиваля также проходит форум CPH:FORUM.
CPH: FORUM – один из самых важных форумов для копродукции. Он способствует развитию проектов документального кино с международным потенциалом.
В этом году на форме будут представлены три грузинских проекта:
"9-месячный контракт" – продюсеры Анна Хазарадзе и Нино Чичуа, режиссер Кетеван Вашагашвили;
"Blueberry Dreams" – продюсеры Элене Маргвелашвили, режиссер Элене Микаберидзе;
"Сколько себя помню" – продюсер и режиссер Мака Гогаладзе.
Киноцентр Грузии пожелал удачи грузинским продюсерам и режиссерам в представлении своих проектов.