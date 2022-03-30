https://sputnik-georgia.ru/20220330/gruzinskie-kinematografisty-edut-pokoryat-kopengagen-265590440.html

Грузинские кинематографисты едут покорять Копенгаген

Грузинские кинематографисты едут покорять Копенгаген

CPH:DOX – крупнейший фестиваль документального кино в Скандинавии 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T11:38+0400

2022-03-30T11:38+0400

2022-03-30T11:38+0400

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грузинское кино

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Три проекта фильмов режиссеров из Грузии будут представлены на форуме Международного фестиваля документального кино в Копенгагене (Дания), говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.CPH: FORUM – один из самых важных форумов для копродукции. Он способствует развитию проектов документального кино с международным потенциалом.В этом году на форме будут представлены три грузинских проекта:Киноцентр Грузии пожелал удачи грузинским продюсерам и режиссерам в представлении своих проектов.

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дания, новости, грузия, грузинское кино