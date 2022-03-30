https://sputnik-georgia.ru/20220330/minkult-gruzii-obyavil-pobediteley-konkursa-po-prodvizheniyu-festivaley-265612503.html

Минкульт Грузии объявил победителей конкурса по продвижению фестивалей

Минкульт Грузии объявил победителей конкурса по продвижению фестивалей

Общий бюджет конкурса, объявленного ведомством, составил 1,1 миллиона лари 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T13:46+0400

2022-03-30T13:46+0400

2022-03-30T13:46+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи объявило победителей конкурса "Продвижение международных музыкальных и балетных фестивалей в Грузии".Победителями конкурса стали следующие проекты:Общий бюджет конкурса составил 1,1 миллиона лари (более 350 тысяч долларов). В министерство подали заявки 18 претендентов.

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, новости