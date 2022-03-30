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Минкульт Грузии объявил победителей конкурса по продвижению фестивалей
Минкульт Грузии объявил победителей конкурса по продвижению фестивалей
Общий бюджет конкурса, объявленного ведомством, составил 1,1 миллиона лари 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T13:46+0400
2022-03-30T13:46+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи объявило победителей конкурса "Продвижение международных музыкальных и балетных фестивалей в Грузии".Победителями конкурса стали следующие проекты:Общий бюджет конкурса составил 1,1 миллиона лари (более 350 тысяч долларов). В министерство подали заявки 18 претендентов.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, культура, грузия, новости

Минкульт Грузии объявил победителей конкурса по продвижению фестивалей

13:46 30.03.2022
© courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе
Музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 30.03.2022
© courtesy of International Music Festival "Autumn Tbilisi"
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Общий бюджет конкурса, объявленного ведомством, составил 1,1 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи объявило победителей конкурса "Продвижение международных музыкальных и балетных фестивалей в Грузии".
Победителями конкурса стали следующие проекты:
1.
VII Международный музыкальный фестиваль имени Джансуга Кахидзе, исполнитель – Тбилисский музыкально-культурный центр имени Джансуга Кахидзе;
2.
Международный музыкальный фестиваль в Телави, исполнитель – Центр защиты, развития и популяризации классической музыки;
3.
X международный музыкальный фестиваль имени Тенгиза Амиреджиби, исполнитель – Фонд развития классической музыки;
4.
XVI Тбилисский фестиваль камерной музыки, исполнитель – Грузинский творческий союз, Грузинское музыкальное общество;
5.
Международный черноморский фестиваль "Батумская рапсодия", исполнитель – "Ивер-Классик";
6.
Батумский международный черноморский фестиваль музыки и искусства, исполнитель – благотворительный фонд Элисо Болквадзе "Лира";
7.
XVII Международный Пасхальный фестиваль, исполнитель – организация "Арт плюс";
8.
XXV Международный юбилейный фестиваль "Новогодние музыкальные встречи", исполнитель – Государственная консерватория имени Вано Сараджишвили;
9.
"Тбилисский фестиваль барокко 2022", исполнитель – Тбилисский государственный камерный оркестр, Грузинский симфонический оркестр;
10.
"Tbilisi Piano Fest – Тбилисский международный фортепианный фестиваль", исполнитель – Tbilisi Piano Fest.
Общий бюджет конкурса составил 1,1 миллиона лари (более 350 тысяч долларов). В министерство подали заявки 18 претендентов.
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