https://sputnik-georgia.ru/20220330/shoygu-otchitalsya-o-khode-spetsoperatsii-i-ozvuchil-novye-zadachi---video-265607586.html
Шойгу отчитался о ходе спецоперации и озвучил новые задачи – видео
Шойгу отчитался о ходе спецоперации и озвучил новые задачи – видео
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены. Подробнее о том, что он сказал – смотрите в... 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T10:43+0400
2022-03-30T10:43+0400
2022-03-30T10:48+0400
видео
мультимедиа
сергей шойгу
россия
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены и теперь нужно сосредоточить усилия на "главной цели – освобождении Донбасса". Шойгу также сообщил, что вооруженным силам Украины за время боев нанесен существенный ущерб. "Завоевано господство в воздухе, почти полностью уничтожены военно-воздушные силы и ПВО, а также перестали существовать военно-морские силы", – сказал министр обороны РФ.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, сергей шойгу, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Шойгу отчитался о ходе спецоперации и озвучил новые задачи – видео
10:43 30.03.2022 (обновлено: 10:48 30.03.2022)
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены. Подробнее о том, что он сказал – смотрите в видео
Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены и теперь нужно сосредоточить усилия на "главной цели – освобождении Донбасса". Шойгу также сообщил, что вооруженным силам Украины за время боев нанесен существенный ущерб. "Завоевано господство в воздухе, почти полностью уничтожены военно-воздушные силы и ПВО, а также перестали существовать военно-морские силы", – сказал министр обороны РФ.