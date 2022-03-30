https://sputnik-georgia.ru/20220330/shoygu-otchitalsya-o-khode-spetsoperatsii-i-ozvuchil-novye-zadachi---video-265607586.html

Шойгу отчитался о ходе спецоперации и озвучил новые задачи – видео

Шойгу отчитался о ходе спецоперации и озвучил новые задачи – видео

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены. Подробнее о том, что он сказал – смотрите в... 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T10:43+0400

2022-03-30T10:43+0400

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видео

мультимедиа

сергей шойгу

россия

обострение ситуации вокруг украины 2022

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Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа спецоперации на Украине выполнены и теперь нужно сосредоточить усилия на "главной цели – освобождении Донбасса". Шойгу также сообщил, что вооруженным силам Украины за время боев нанесен существенный ущерб. "Завоевано господство в воздухе, почти полностью уничтожены военно-воздушные силы и ПВО, а также перестали существовать военно-морские силы", – сказал министр обороны РФ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, сергей шойгу, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео