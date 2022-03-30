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Сумасшедший март!
Сумасшедший март!
Погода этой весной в Грузии оказалась настолько непостоянной, что гардероб пришлось перебирать несколько раз 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T14:13+0400
2022-03-30T14:13+0400
2022-04-05T14:14+0400
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Погода этой весной в Грузии оказалась настолько непостоянной, что гардероб пришлось перебирать несколько раз. На смену теплой зиме - пришла, казалось бы, теплая весна, но не тут-то было. Март показал все, на что способен.Зимние куртки пришлось надеть аж под конец марта! На всей территории Грузии прошли сильные снегопады, а в некоторых районах даже с метелью.Так что март оправдал свое прозвище – в Грузии его называют сумасшедшим.
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грузия, погода, мультимедиа
Сумасшедший март!
14:13 30.03.2022 (обновлено: 14:14 05.04.2022)
Погода этой весной в Грузии оказалась настолько непостоянной, что гардероб пришлось перебирать несколько раз
Погода этой весной в Грузии оказалась настолько непостоянной, что гардероб пришлось перебирать несколько раз. На смену теплой зиме - пришла, казалось бы, теплая весна, но не тут-то было. Март показал все, на что способен.
Зимние куртки пришлось надеть аж под конец марта! На всей территории Грузии прошли сильные снегопады, а в некоторых районах даже с метелью.
Так что март оправдал свое прозвище – в Грузии его называют сумасшедшим.