https://sputnik-georgia.ru/20220330/sumasshedshiy-mart-265757094.html

Сумасшедший март!

Сумасшедший март!

Погода этой весной в Грузии оказалась настолько непостоянной, что гардероб пришлось перебирать несколько раз 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T14:13+0400

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Погода этой весной в Грузии оказалась настолько непостоянной, что гардероб пришлось перебирать несколько раз. На смену теплой зиме - пришла, казалось бы, теплая весна, но не тут-то было. Март показал все, на что способен.Зимние куртки пришлось надеть аж под конец марта! На всей территории Грузии прошли сильные снегопады, а в некоторых районах даже с метелью.Так что март оправдал свое прозвище – в Грузии его называют сумасшедшим.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, погода, мультимедиа