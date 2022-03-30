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В Тбилиси наградят лучшего переводчика литературы с французского языка
В Тбилиси наградят лучшего переводчика литературы с французского языка
Премия имени Геронтия Кикодзе ежегодно присуждается лучшему грузинскому переводу франкоязычного романа 30.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-30T14:34+0400
2022-03-30T14:34+0400
2022-03-30T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Церемония награждения премии имени Геронтия Кикодзе состоится в Тбилиси 31 марта, говорится в сообщении организаторов.Организаторы уже опубликовали шорт-лист претендентов, подавших заявки:Денежный приз в размере тысячи лари (более 300 долларов) будет вручен лучшему переводчику. Партнерами мероприятия являются медиатека Французского института Грузии и Дом писателей Грузии.Геронтий Кикодзе (1886-1960) – грузинский политик, писатель, критик, историк литературы, переводчик и общественный деятель. Перевел на грузинский язык произведения Бальзака, Стендаля, П. Мериме, А. Доде, А. Франса и других.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилиси, грузия, новости, культура
В Тбилиси наградят лучшего переводчика литературы с французского языка
Премия имени Геронтия Кикодзе ежегодно присуждается лучшему грузинскому переводу франкоязычного романа
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Церемония награждения премии имени Геронтия Кикодзе состоится в Тбилиси 31 марта, говорится в сообщении организаторов.
Премия имени Геронтия Кикодзе ежегодно присуждается с 2019 года лучшему грузинскому переводу франкоязычного романа.
Организаторы уже опубликовали шорт-лист претендентов, подавших заявки:
"Первый человек" Альбера Камю, перевод Георгия Экизашвили, издательство "Агора";
"Компас" Матиаса Энара, перевод Пааты Джавахишвили, издательство "Диогене";
"Порядок дня" Эрика Вюйара, перевод Тамары Ломидзе, издательство "Диогене".
Денежный приз в размере тысячи лари (более 300 долларов) будет вручен лучшему переводчику. Партнерами мероприятия являются медиатека Французского института Грузии и Дом писателей Грузии.
Геронтий Кикодзе (1886-1960) – грузинский политик, писатель, критик, историк литературы, переводчик и общественный деятель. Перевел на грузинский язык произведения Бальзака, Стендаля, П. Мериме, А. Доде, А. Франса и других.