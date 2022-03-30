https://sputnik-georgia.ru/20220330/v-tbilisi-nagradyat-luchshego-perevodchika-literatury-s-frantsuzskogo-yazyka-265616715.html

В Тбилиси наградят лучшего переводчика литературы с французского языка

В Тбилиси наградят лучшего переводчика литературы с французского языка

Премия имени Геронтия Кикодзе ежегодно присуждается лучшему грузинскому переводу франкоязычного романа 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T14:34+0400

2022-03-30T14:34+0400

2022-03-30T14:34+0400

тбилиси

грузия

новости

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263099436_0:312:3077:2043_1920x0_80_0_0_5954f5a4b9b08125cf7faa6b53c85ac7.jpg

ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Церемония награждения премии имени Геронтия Кикодзе состоится в Тбилиси 31 марта, говорится в сообщении организаторов.Организаторы уже опубликовали шорт-лист претендентов, подавших заявки:Денежный приз в размере тысячи лари (более 300 долларов) будет вручен лучшему переводчику. Партнерами мероприятия являются медиатека Французского института Грузии и Дом писателей Грузии.Геронтий Кикодзе (1886-1960) – грузинский политик, писатель, критик, историк литературы, переводчик и общественный деятель. Перевел на грузинский язык произведения Бальзака, Стендаля, П. Мериме, А. Доде, А. Франса и других.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

тбилиси, грузия, новости, культура