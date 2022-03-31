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Австрийско-румынская компания будет искать газ на шельфе Грузии
Австрийско-румынская компания будет искать газ на шельфе Грузии
В течение ближайшего года OMW Petrom проведет трехмерные сейсморазведочные работы, а на следующем этапе проекта начнется бурение 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T15:17+0400
2022-03-31T15:17+0400
2022-03-31T15:17+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Австрийско-румынская нефтегазовая компания OMV Petrom S.A. вылит 30 миллионов долларов на разведку и добычу природного газа на шельфе Черного моря в Грузии, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Компания выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года. Соглашение, предусматривающий добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря (площадь 5 282 км2) сроком на 25 лет для добычи нефти и газа, было подписано в марте прошлого года.Данное решение о финансировании было принято по итогам встречи вице-премьера, главы Минэкономики Левана Давиташвили с делегацией компании.На встрече было отмечено, что, по экспертным оценкам, на шельфе Грузии имеются значительные запасы природного газа. В течение ближайшего года OMW Petrom проведет трехмерные сейсморазведочные работы, а на следующем этапе проекта начнется бурение.Как Грузии бороться с ростом цен на бензин – мнение эксперта >>Компания также выразила желание реализовать со следующего года программы обмена для студентов грузинских вузов.Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии, и десятая в Европе.У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.По данным Агентства нефти и газа, на территории Грузии работы по разведке и добыче нефти ведутся на лицензионных участках. В стране добычей нефти занимаются шесть компаний-инвесторов. Еще семь компаний выполняют поисковые работы. Среднегодовая добыча за последние десять лет составляет 43,6 тысячи тонн.
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грузия, новости, черное море, экономика, леван давиташвили, газ
Австрийско-румынская компания будет искать газ на шельфе Грузии
В течение ближайшего года OMW Petrom проведет трехмерные сейсморазведочные работы, а на следующем этапе проекта начнется бурение
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Австрийско-румынская нефтегазовая компания OMV Petrom S.A. вылит 30 миллионов долларов на разведку и добычу природного газа на шельфе Черного моря в Грузии, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Компания выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года. Соглашение, предусматривающий добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря (площадь 5 282 км2) сроком на 25 лет для добычи нефти и газа, было подписано в марте прошлого года.
"Компания уже занимается добычей природного газа в Черном море в Румынии. Бюджет грузинского проекта составляет 30 миллионов долларов", – говорится в сообщении.
Данное решение о финансировании было принято по итогам встречи вице-премьера, главы Минэкономики Левана Давиташвили с делегацией компании.
На встрече было отмечено, что, по экспертным оценкам, на шельфе Грузии имеются значительные запасы природного газа. В течение ближайшего года OMW Petrom проведет трехмерные сейсморазведочные работы, а на следующем этапе проекта начнется бурение.
Компания также выразила желание реализовать со следующего года программы обмена для студентов грузинских вузов.
Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии, и десятая в Европе.
У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
По данным Агентства нефти и газа, на территории Грузии работы по разведке и добыче нефти ведутся на лицензионных участках. В стране добычей нефти занимаются шесть компаний-инвесторов. Еще семь компаний выполняют поисковые работы. Среднегодовая добыча за последние десять лет составляет 43,6 тысячи тонн.