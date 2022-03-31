https://sputnik-georgia.ru/20220331/avstriysko-rumynskaya-kompaniya-budet-iskat-gaz-na-shelfe-gruzii-265647192.html

Австрийско-румынская компания будет искать газ на шельфе Грузии

Австрийско-румынская компания будет искать газ на шельфе Грузии

В течение ближайшего года OMW Petrom проведет трехмерные сейсморазведочные работы, а на следующем этапе проекта начнется бурение 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T15:17+0400

2022-03-31T15:17+0400

2022-03-31T15:17+0400

грузия

новости

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экономика

леван давиташвили

газ

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Австрийско-румынская нефтегазовая компания OMV Petrom S.A. вылит 30 миллионов долларов на разведку и добычу природного газа на шельфе Черного моря в Грузии, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Компания выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года. Соглашение, предусматривающий добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря (площадь 5 282 км2) сроком на 25 лет для добычи нефти и газа, было подписано в марте прошлого года.Данное решение о финансировании было принято по итогам встречи вице-премьера, главы Минэкономики Левана Давиташвили с делегацией компании.На встрече было отмечено, что, по экспертным оценкам, на шельфе Грузии имеются значительные запасы природного газа. В течение ближайшего года OMW Petrom проведет трехмерные сейсморазведочные работы, а на следующем этапе проекта начнется бурение.Как Грузии бороться с ростом цен на бензин – мнение эксперта >>Компания также выразила желание реализовать со следующего года программы обмена для студентов грузинских вузов.Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии, и десятая в Европе.У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.По данным Агентства нефти и газа, на территории Грузии работы по разведке и добыче нефти ведутся на лицензионных участках. В стране добычей нефти занимаются шесть компаний-инвесторов. Еще семь компаний выполняют поисковые работы. Среднегодовая добыча за последние десять лет составляет 43,6 тысячи тонн.

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грузия, новости, черное море, экономика, леван давиташвили, газ