https://sputnik-georgia.ru/20220331/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-450-265635866.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 450

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 450

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 535 инфицированных 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T10:58+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 450, скончались 6 человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 648 264 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 1 540 человек, а с начала пандемии – 1 624 993. Скончались 16 745.За сутки сделано 23 626 тестов на коронавирус, в том числе 21 537 на антиген и 2 089 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,9%, за последние 14 дней – 3,44%, за последние семь дней – 2,75%.К этому времени сделано 2 859 230 прививок, в том числе за последние сутки – 1 804.До завершения пандемии еще далеко – Кулумбегов >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 555 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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