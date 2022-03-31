https://sputnik-georgia.ru/20220331/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-31-marta-265638931.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 31 марта

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 31 марта

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T12:41+0400

2022-03-31T12:41+0400

2022-03-31T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Грузинские медики из 450 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 212 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 23 626 тестов на коронавирус, 21 537 – на антиген, 2 089 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 648 264 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 1 540 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 624 993 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 6 пациентов, а с начала пандемии – 16 745.На данный момент в стране 6 482 активных случая, из них 535 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 137 пациентов тяжелое. 5 947 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 30 марта составляет 1,9%, за две недели – 3,44%, за семь дней – 2,75%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19