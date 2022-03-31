https://sputnik-georgia.ru/20220331/rossiya-vydala-akkreditatsiyu-pervomu-diplomatu-ot-pravitelstva-talibov-265633174.html

Россия выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов

Россия выдала аккредитацию первому дипломату от правительства талибов

Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей, отметил Лавров 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Росси Сергей Лавров сообщил о выдаче Москвой аккредитации первому афганскому дипломату от правительства талибов*.Российский дипломат сделал заявление в ходе конференции стран-соседей Афганистана.Он отметил, что "несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана в целом удается справляться с поддержанием государства на плаву"."Налицо определенные положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека. Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей. Отмечаем постепенно налаживание торгово-экономического взаимодействия, прежде всего, со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану", – сказал министр.Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей, считает дипломат.* – Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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россия, новости, москва, сша, афганистан, в мире, лавров