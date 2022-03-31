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Саакашвили хочет вернуться к власти любым путем – депутат

Саакашвили хочет вернуться к власти любым путем – депутат

Саакашвили не может представить свою жизнь без участия в политических процессах, считает парламентарий 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T14:16+0400

2022-03-31T14:16+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаила Саакашвили не изменит своих взглядов – он хочет вернуться к власти любым способом, считает депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили.В понедельник во время своего выступления в суде Саакашвили призывал население к массовым акциям протеста и избавлению от нынешней власти. Позже прокурор Джарджи Циклаури заявил, что правоохранительные органы изучат законность призывов экс-президента.При этом депутат считает, что связь между экс-президентом и его последователями разорвана."Часто звучат призывы с его стороны, которые просто не исполняются", – отметил Цагареишвили.Он напомнил, что за последний месяц Саакашили уже второй раз призвал своих соратников выйти из парламента, однако этого не произошло.Не так поняли? Кто и как отреагировал на новые призывы Саакашвили>>Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Экс-президент называет себя политзаключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Саакашвили является фигурантом трех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди" и завладении имуществом бизнесмена Бадри Патаркацишвили, а также о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.

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политика, новости, грузия, тбилиси, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили