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Сергей Лавров о российско-украинских переговорах в Стамбуле - видео
Сергей Лавров о российско-украинских переговорах в Стамбуле - видео
Российско-украинские переговоры в Стамбуле можно оценивать как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат, заявил глава МИД РФ Сергей... 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T14:05+0400
2022-03-31T14:05+0400
2022-03-31T14:05+0400
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В Стамбуле 29 марта состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.
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"Позитивное продвижение вперед" – Лавров о российско-украинских переговорах в Стамбуле
Результат российско-украинских переговоров в Стамбуле можно считать прогрессом, Киев понимает, что вопросы Крыма и Донбасса решены окончательно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
2022-03-31T14:05+0400
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россия, сергей лавров, политика, видео, мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022
Сергей Лавров о российско-украинских переговорах в Стамбуле - видео
Российско-украинские переговоры в Стамбуле можно оценивать как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Смотрите подробности в видео.
В Стамбуле 29 марта состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.