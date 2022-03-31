https://sputnik-georgia.ru/20220331/sergey-lavrov-o-rossiysko-ukrainskikh-peregovorakh-v-stambule---video-265638078.html

Сергей Лавров о российско-украинских переговорах в Стамбуле - видео

Сергей Лавров о российско-украинских переговорах в Стамбуле - видео

Российско-украинские переговоры в Стамбуле можно оценивать как продвижение вперед, однако это еще не окончательный результат, заявил глава МИД РФ Сергей... 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T14:05+0400

2022-03-31T14:05+0400

2022-03-31T14:05+0400

россия

сергей лавров

политика

видео

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/1f/265637316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_942d6c7a8a8075dc636fb6c34e1603c5.jpg

В Стамбуле 29 марта состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров. Встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

"Позитивное продвижение вперед" – Лавров о российско-украинских переговорах в Стамбуле Результат российско-украинских переговоров в Стамбуле можно считать прогрессом, Киев понимает, что вопросы Крыма и Донбасса решены окончательно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2022-03-31T14:05+0400 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, сергей лавров, политика, видео, мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022