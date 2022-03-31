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Смертность в Грузии в 2021 году – официальные данные
Смертность в Грузии в 2021 году – официальные данные
В 2021 году сохранился отрицательный показатель прироста населения 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T07:31+0400
2022-03-31T07:31+0400
2022-03-31T09:14+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В 2021 году в Грузии скончались 59,9 тысячи человек, что на 18,5% больше, чем в 2020 году, говорится в сообщении службы Национальной службы статистики "Сакстат".По данным "Сакстата", наибольшее число смертей было зафиксировано в Тбилиси (17,9 тысячи). На втором месте регион Имерети, где скончалось 10 тысяч человек. Третье место по числу смертей занимает регион Квемо Картли, где в 2021 году умерли 5,6 тысячи человек.Наименьшее число смертей фиксируется в регионах Мцхета Мианети (1,7 тысячи) и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (874).В 2021 году сохранился отрицательный показатель прироста населения. При 59,9 тысячи скончавшихся в 2021 году в Грузии родились 46 тысяч детей.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, сакстат
Смертность в Грузии в 2021 году – официальные данные
07:31 31.03.2022 (обновлено: 09:14 31.03.2022)
В 2021 году сохранился отрицательный показатель прироста населения
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. В 2021 году в Грузии скончались 59,9 тысячи человек, что на 18,5% больше, чем в 2020 году, говорится в сообщении службы Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным
"Сакстата", наибольшее число смертей было зафиксировано в Тбилиси (17,9 тысячи). На втором месте регион Имерети, где скончалось 10 тысяч человек. Третье место по числу смертей занимает регион Квемо Картли, где в 2021 году умерли 5,6 тысячи человек.
Наименьшее число смертей фиксируется в регионах Мцхета Мианети (1,7 тысячи) и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (874).
В 2021 году сохранился отрицательный показатель прироста населения. При 59,9 тысячи скончавшихся в 2021 году в Грузии родились 46 тысяч детей.