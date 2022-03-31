https://sputnik-georgia.ru/20220331/strashnoe-dtp-v-tbilisi-voditel-sbil-na-trotuare-8-letnego-rebenka-265649399.html

Страшное ДТП в Тбилиси: водитель сбил на тротуаре 8-летнего ребенка

Страшное ДТП в Тбилиси: водитель сбил на тротуаре 8-летнего ребенка

В настоящее время врачи борются за жизнь пострадавшего ребенка 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T16:17+0400

2022-03-31T16:17+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Легковой автомобиль, движущийся на высокой скорости, сбил восьмилетнего ребенка на улице Шартава в центре Тбилиси.По информации телеканала "Рустави 2", в момент ДТП ребенок находился на тротуаре. Пострадавший был сразу же доставлен в Центральную детскую клинику имени Иашвили.По словам врачей, его состояние тяжелое - у ребенка множественные травмы. В настоящее время ему проводят операцию, в которой задействованы хирурги всех направлений.Предполагаемый преступник задержан.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, мвд грузии