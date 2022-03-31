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Страшное ДТП в Тбилиси: водитель сбил на тротуаре 8-летнего ребенка
Страшное ДТП в Тбилиси: водитель сбил на тротуаре 8-летнего ребенка
В настоящее время врачи борются за жизнь пострадавшего ребенка 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T16:17+0400
2022-03-31T16:17+0400
2022-03-31T16:17+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Легковой автомобиль, движущийся на высокой скорости, сбил восьмилетнего ребенка на улице Шартава в центре Тбилиси.По информации телеканала "Рустави 2", в момент ДТП ребенок находился на тротуаре. Пострадавший был сразу же доставлен в Центральную детскую клинику имени Иашвили.По словам врачей, его состояние тяжелое - у ребенка множественные травмы. В настоящее время ему проводят операцию, в которой задействованы хирурги всех направлений.Предполагаемый преступник задержан.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, мвд грузии
Страшное ДТП в Тбилиси: водитель сбил на тротуаре 8-летнего ребенка
В настоящее время врачи борются за жизнь пострадавшего ребенка
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Легковой автомобиль, движущийся на высокой скорости, сбил восьмилетнего ребенка на улице Шартава в центре Тбилиси.
По информации телеканала "Рустави 2
", в момент ДТП ребенок находился на тротуаре. Пострадавший был сразу же доставлен в Центральную детскую клинику имени Иашвили.
По словам врачей, его состояние тяжелое - у ребенка множественные травмы. В настоящее время ему проводят операцию, в которой задействованы хирурги всех направлений.
Предполагаемый преступник задержан.