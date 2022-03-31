https://sputnik-georgia.ru/20220331/ukrainskiy-sled-syn-baydena-vnov-dostavil-emu-nemalo-khlopot-265642378.html

Украинский след. Сын Байдена вновь доставил ему немало хлопот

Украинский след. Сын Байдена вновь доставил ему немало хлопот

В США набирает обороты налоговое расследование против Хантера Байдена, сына президента 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T16:01+0400

2022-03-31T16:01+0400

2022-03-31T16:01+0400

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Президентского сына подозревают в получении денег от украинской газовой компании Burisma. Внимание к делу привлек Дональд Трамп, который вовсю готовится к избирательной кампании 2024 года. Чем это обернется для действующего главы Белого дома, разбиралось автор РИА Новости Ксения Мельникова.Вредные привычки и психическое состояние"Сотрудники прокуратуры США в Делавэре запросили дополнительную информацию о доходах, которые (Хантер) Байден получил от украинской газовой компании Burisma Holdings Ltd", — сообщает газета The Wall Street Journal. Уже допросили одного из партнеров сына американского лидера. Интересовали вредные привычки, траты и психическое состояние Хантера в 2018-м. Расследование по традиции запустил экс-президент Дональд Трамп.Всплыли и другие данные: возможные доказательства причастности Байдена-младшего к финансированию биолабораторий на Украине. Британская газета Daily Mail представила электронные письма, подтверждающие, что он помогал медицинской компании Metabiota получать многомиллионные контракты от американского правительства на исследования смертоносных патогенов.В документах говорится, что эта фирма предоставляла услуги подрядчику Пентагона Black & Veatch. Именно она, согласно материалам, построила на Украине биолаборатории для "изучения инфекционных агентов или токсинов, которые могут передаваться по воздуху и вызывать потенциально смертельные инфекции".Сообщают, что Байден-младший свел Metabiota с украинской энергетической компанией Burisma Holdings. Совместно они реализовывали "научный проект", к которому привлекли лаборатории повышенного уровня биозащиты на Украине.Семейно-финансовый скандалНалоговые дела Байдена-младшего прокуратура Делавэра начала расследовать еще в разгар предвыборной кампании его отца. Сам Хантер заверял, что "вел дела законным и надлежащим образом, в том числе благодаря помощи профессиональных налоговых консультантов". Джозеф Байден "очень гордился сыном", который "прошел через горнило испытаний и боролся со злобными личными нападками, которые делали его лишь сильнее".Хантер, правда, доставил немало хлопот отцу и матери: проблемы с алкоголем и наркотиками, скандальный развод, роман со вдовой старшего брата Бо, умершего от рака.Но если личную жизнь Байдена-младшего предпочитали не трогать, то скандальное дело украинской газовой компании Burisma разлетелось в массмедиа. Хантер входил в совет директоров Burisma с 2014-й по 2019-й. В то время Джозеф Байден, занимавший пост вице-президента, участвовал в формировании украинского направления американской политики.В распоряжении СМИ оказалось письмо, написанное в январе 2017-го деловым партнером Хантера Эриком Шверином, который был тогда президентом основанной Байденом-младшим компании Rosemont Seneca Partners. В послании он сообщил, что Хантер не отметил в налоговой декларации за 2014 год сумму в 400 тысяч долларов, полученную за работу в Burisma. Шверин посоветовал компаньону "внести дополнения" в налоговую отчетность.Вопросы следователей также вызывало сотрудничество Хантера с китайскими партнерами. Их подозревали в отмывании денег и налоговых преступлениях. Делом занимались агенты ФБР, сотрудники уголовного отдела Службы внутренних доходов США. В сеть попала другая личная переписка сына президента, из которой стало ясно, что некий китайский миллиардер платил ему по десять миллионов долларов в год просто за доступ к важным контактам.Трамп хочет вернуться в игруДело Burisma сыграло роль в президентской кампании 2020-го. Трамп раскручивал историю, уверяя, что Байден — политик предвзятый: интересы его сына влияли на украинское направление Вашингтона.Джозеф обернул ситуацию в свою пользу. Демократы представили обвинения как попытку Трампа найти компромат на соперника — американский лидер давил на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы дело Burisma расследовали в невыгодном для Байдена ключе. Сорок пятому президенту США объявили импичмент, но потом оправдали.Против Burisma возбудили несколько уголовных дел, однако до конца так и не довели. Трамп потом ругал американские медиа за то, что историю Хантера спустили на тормозах. И все же история вновь в центре внимания СМИ."Трамп решил вернуть ее в повестку: это на руку республиканцам перед осенними выборами в конгресс. Экс-президент любит внимание и негативный пиар. Республиканцы выставляют Байдена в негативном свете, мол, даже с семьей разобраться не может, не то что со страной, нечист на руку, покрывает контакты с Россией. В общем, стараются добить, считая, что он сейчас довольно слаб во внешней политике", — отмечает Анастасия Бунина, младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова.Новый виток расследования по делу Хантера Байдена связан с подготовкой к президентской кампании 2024-го, указывает руководитель центра Виктория Журавлева."Это личная игра Дональда Трампа, который хотел бы переизбраться. Он использует нынешнюю ситуацию. Украина постоянно на слуху, к тому же у Байдена сейчас очень низкий рейтинг доверия. И тут самое время вбросить что-нибудь, чтобы на будущее заручиться поддержкой электората. Трамп активно комментирует действия России и Байдена, пытается вернуться в игру", — поясняет политолог.Однако Журавлева сомневается, что это навредит демократам на осенних выборах в конгресс. Бывший налоговый прокурор Мэтт Мюллер отметил, что действия властей ясно дают понять: они хотят судебного разбирательства. Однако не факт, что Байдену-младшему скоро предъявят обвинения. А значит, и на Байдена-старшего ситуация повлияет не сильно.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20220329/265576431.html

https://sputnik-georgia.ru/20220321/slova-baydena-o-putine-postavili-otnosheniya-stran-na-gran-razryva---mid-rf-265390285.html

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