https://sputnik-georgia.ru/20220401/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-407-265665101.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 407

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 407

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 524 инфицированных 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 407, скончались три человека, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 648 653 случая заражения.За последние 24 часа вылечились 1 303 человека, а с начала пандемии – 1 626 296. Скончались 16 748.За сутки сделано 22 788 тестов на коронавирус, в том числе 20 485 на антиген и 2 303 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,79%, за последние 14 дней – 3,2%, за последние семь дней – 2,57%.К этому времени сделано 2 861 255 прививок, в том числе за последние сутки – 1 625.До завершения пандемии еще далеко – Кулумбегов >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 524 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19