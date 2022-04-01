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Граждане США смогут выбрать Х-гендер при оформлении паспорта
Граждане США смогут выбрать Х-гендер при оформлении паспорта
В октябре прошлого года госдепартамент сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о гендере "X" 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T09:52+0400
2022-04-01T09:52+0400
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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Все граждане США с 11 апреля получат возможность при оформлении паспорта выбрать один из трех гендеров, включая небинарный "Х", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Госдеп анонсировал реформы еще летом прошлого года, а осенью выдало первый паспорт с отметкой о гендере "Х".В октябре прошлого года госдепартамент сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о гендере "X". Его обладателем стал Дана Ззиим – "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью", который ранее служил в американских ВМС и шесть лет добивался в судах получения "правильного" паспорта.До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, гражданам США требовался сертификат от врача.На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.
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в мире, новости, сша, общество
Граждане США смогут выбрать Х-гендер при оформлении паспорта
В октябре прошлого года госдепартамент сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о гендере "X"
ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Все граждане США с 11 апреля получат возможность при оформлении паспорта выбрать один из трех гендеров, включая небинарный "Х", сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
Госдеп анонсировал реформы еще летом прошлого года, а осенью выдало первый паспорт с отметкой о гендере "Х".
"Начиная с 11 апреля граждане США смогут выбрать Х в качестве гендерной идентификации при заявлении на свой американский паспорт. В следующем году такая возможность появится для других форм документации", – сказал Блинкен.
В октябре прошлого года госдепартамент сообщил о первом выданном американском паспорте с отметкой о гендере "X". Его обладателем стал Дана Ззиим – "интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью", который ранее служил в американских ВМС и шесть лет добивался в судах получения "правильного" паспорта.
До сих пор для того, чтобы указать пол, отличающийся от занесенного в свидетельство о рождении, гражданам США требовался сертификат от врача.
На сегодняшний день третий гендер уже есть в паспортах целого ряда государств, включая Австралию, Индию, Канаду, Мальту, Непал и Новую Зеландию.