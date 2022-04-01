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Пожар на нефтебазе в Белгороде – видео
Пожар на нефтебазе в Белгороде – видео
В российском городе Белгород загорелась нефтебаза. Смотрите подробности в видео 01.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-01T09:59+0400
2022-04-01T09:59+0400
2022-04-01T10:16+0400
россия
пожар
происшествия
мультимедиа
видео
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В пятницу утром, 1 апреля, в российском городе Белгород, который граничит с Харьковской областью, вспыхнул пожар на нефтебазе. МЧС России опубликовало кадры последствий.Экстренные службы незамедлительно выехали на место происшествия.Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что власти начали расселять жителей ближайших улиц в более безопасные места. Он уточнил, что в результате пожара пострадали два работника нефтебазы, их жизни ничего не угрожает.
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Кадры пожара на нефтебазе в Белгороде
Кадры пожара на нефтебазе в Белгороде
2022-04-01T09:59+0400
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россия, пожар, происшествия, мультимедиа, видео, видео
Пожар на нефтебазе в Белгороде – видео
09:59 01.04.2022 (обновлено: 10:16 01.04.2022)
В российском городе Белгород загорелась нефтебаза. Смотрите подробности в видео
В пятницу утром, 1 апреля, в российском городе Белгород, который граничит с Харьковской областью, вспыхнул пожар на нефтебазе. МЧС России опубликовало кадры последствий.
Экстренные службы незамедлительно выехали на место происшествия.
Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что власти начали расселять жителей ближайших улиц в более безопасные места. Он уточнил, что в результате пожара пострадали два работника нефтебазы, их жизни ничего не угрожает.