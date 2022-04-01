https://sputnik-georgia.ru/20220401/pozhar-na-neftebaze-v-belgorode---video-265663516.html

Пожар на нефтебазе в Белгороде – видео

Пожар на нефтебазе в Белгороде – видео

В российском городе Белгород загорелась нефтебаза. Смотрите подробности в видео 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T09:59+0400

2022-04-01T09:59+0400

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россия

пожар

происшествия

мультимедиа

видео

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В пятницу утром, 1 апреля, в российском городе Белгород, который граничит с Харьковской областью, вспыхнул пожар на нефтебазе. МЧС России опубликовало кадры последствий.Экстренные службы незамедлительно выехали на место происшествия.Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что власти начали расселять жителей ближайших улиц в более безопасные места. Он уточнил, что в результате пожара пострадали два работника нефтебазы, их жизни ничего не угрожает.

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Кадры пожара на нефтебазе в Белгороде Кадры пожара на нефтебазе в Белгороде 2022-04-01T09:59+0400 true PT0M27S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, пожар, происшествия, мультимедиа, видео, видео