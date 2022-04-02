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Ограбление банка в Тбилиси: полиция задержала подозреваемых

Ограбление банка в Тбилиси: полиция задержала подозреваемых

На месте задержания обвиняемых, в ходе обыска были изъяты орудия преступления, а также часть денег, похищенных в банке 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Полицейские задержали двоих человек по подозрению в нападении на отделение "Банка Грузии" в Тбилиси, говорится в сообщении МВД Грузии.Следствие установило, что задержанные, вооруженные автоматическим оружием и пистолетами, ворвались в экспресс-отделение Банка Грузии в поселке Африка на окраине Тбилиси вечером 1 апреля. Угрожая оружием, нападавшие украли у кассира-оператора деньги. Однако сотрудник охраны сумел выстрелить из своего оружия для предотвращения преступления.В результате оба нападавших получили легкие ранения, но им удалось покинуть помещение банка, сесть в стоящую рядом машину и, угрожая водителю пистолетом, уехать с места преступления.В результате расследования правоохранители в течение нескольких часов установили личности и местонахождение нападавших и арестовали обоих вскоре после инцидента по горячим следам.На месте задержания обвиняемых, в ходе обыска были изъяты орудия преступления, а также часть денег, похищенных в банке и у водителя автомобиля.Офицеры Исани-Самгорского главного управления Тбилисского управления полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий осуждены за грабеж в отделении банка "Грузия Экспресс" в Тбилиси в 1992 году. И Г. Дж., родившийся в том же году, арестован.По данным МВД, преступление наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет.

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, "банк грузии", мвд грузии