https://sputnik-georgia.ru/20220402/vybory-v-gruzii-prokhodyat-v-mirnoy-i-bezopasnoy-srede---tsik-265690851.html

Выборы в Грузии проходят в мирной и безопасной среде – ЦИК

Выборы в Грузии проходят в мирной и безопасной среде – ЦИК

На участках в Батуми, Рустави и Гардабани начался прием первых избирателей 02.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-02T10:32+0400

2022-04-02T10:32+0400

2022-04-02T10:42+0400

грузия

новости

политика

грузинская мечта

гардабани

рустави

батуми

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260124031_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_1dea3a449f528d7dc2ce298615d5a9e8.jpg

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Голосование на промежуточных выборах в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми проходит в мирной и безопасной среде, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге в субботу.Голосование стартовало в 08:00 по тбилисскому времени. Представитель ЦИК призвала партии, участвующие в выборах, содействовать проведению выборов на высоком уровне.Иоселиани отметила, что результаты будут объявлены, как только закончится голосование в избирательных комиссиях Батуми, так как процесс подсчета голосов осуществляется с использованием электронных технологий."Следует также отметить, что процедуры подсчета голосов будут проводиться в полном соответствии с Кодексом о выборах, который подразумевает ручной подсчет бюллетеней", – подытожила пресс-спикер.На избирательных участках полностью защищены санитарно-гигиенические правила, подчеркнула Иоселиани.Что за выборыИзбиратели выбирают мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло).В бюллетене для парламентских выборов в Рустави и Гардабани три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".В бюллетене для выборов депутата сакребуло Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.Наблюдают за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.Освещают процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.

гардабани

рустави

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, грузинская мечта, гардабани, рустави, батуми, выборы