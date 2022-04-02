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Выборы в Грузии проходят в мирной и безопасной среде – ЦИК
Выборы в Грузии проходят в мирной и безопасной среде – ЦИК
На участках в Батуми, Рустави и Гардабани начался прием первых избирателей 02.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-02T10:32+0400
2022-04-02T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Голосование на промежуточных выборах в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми проходит в мирной и безопасной среде, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге в субботу.Голосование стартовало в 08:00 по тбилисскому времени. Представитель ЦИК призвала партии, участвующие в выборах, содействовать проведению выборов на высоком уровне.Иоселиани отметила, что результаты будут объявлены, как только закончится голосование в избирательных комиссиях Батуми, так как процесс подсчета голосов осуществляется с использованием электронных технологий."Следует также отметить, что процедуры подсчета голосов будут проводиться в полном соответствии с Кодексом о выборах, который подразумевает ручной подсчет бюллетеней", – подытожила пресс-спикер.На избирательных участках полностью защищены санитарно-гигиенические правила, подчеркнула Иоселиани.Что за выборыИзбиратели выбирают мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло).В бюллетене для парламентских выборов в Рустави и Гардабани три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".В бюллетене для выборов депутата сакребуло Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.Наблюдают за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.Освещают процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.
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Выборы в Грузии проходят в мирной и безопасной среде – ЦИК
10:32 02.04.2022 (обновлено: 10:42 02.04.2022)
На участках в Батуми, Рустави и Гардабани начался прием первых избирателей
ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Голосование на промежуточных выборах в парламент Грузии и сакребуло (совещательный орган) Батуми проходит в мирной и безопасной среде, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани на брифинге в субботу.
Голосование стартовало в 08:00 по тбилисскому времени. Представитель ЦИК призвала партии, участвующие в выборах, содействовать проведению выборов на высоком уровне.
"На 14 избирательных участках в Батуми некоторые избирательные процедуры проводятся в пилотном режиме с использованием электронных технологий. Голосование проводится с электронным подсчетом голосов", – сказала Иоселиани, отметив, что избирателей на участках также идентифицируют с использованием электронных технологий.
Иоселиани отметила, что результаты будут объявлены, как только закончится голосование в избирательных комиссиях Батуми, так как процесс подсчета голосов осуществляется с использованием электронных технологий.
"Следует также отметить, что процедуры подсчета голосов будут проводиться в полном соответствии с Кодексом о выборах, который подразумевает ручной подсчет бюллетеней", – подытожила пресс-спикер.
На избирательных участках полностью защищены санитарно-гигиенические правила, подчеркнула Иоселиани.
Что за выборы
Избиратели выбирают мажоритарного депутата парламента Грузии и мажоритарного депутата Батумского совещательного органа (сакребуло).
В бюллетене для парламентских выборов в Рустави и Гардабани три кандидата: Мамука Тускадзе от партии "За социальную справедливость", Ираклий Шатакишвили от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Камал Мурадханов от "Партии единства и развития Грузии".
В бюллетене для выборов депутата сакребуло Батуми всего два кандидата: сын Нугзара Путкарадзе Мате Путкарадзе от партии "Единое национальное движение" и Рамаз Джинчарадзе от партии "Грузинская мечта".
В парламентских выборах могут принять участие 139 989 избирателей, а на промежуточных выборах в сакребуло Батуми – 20 635.
Наблюдают за выборами 278 представителей партий, 1 590 наблюдателей от 49 местных и 22 наблюдателя от 4 международных организаций.
Освещают процесс 679 журналистов и операторов от 16 СМИ.