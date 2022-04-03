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Козин рассказал о планах Польши по Львову и Калининграду - видео
Козин рассказал о планах Польши по Львову и Калининграду - видео
Президент США Джо Байден отказался от своих слов о возможной отправке американских военных на Украину, которые он произнес во время визита в Польшу. Как это... 03.04.2022, Sputnik Грузия
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Почему президент США, ядерной державы, говорит так много лишнего и чем это может грозить миру? Готовы ли американцы поддержать Польшу, желания которой все больше растут, и как на это ответит Россия? Об этом и многом другом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
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видео, мультимедиа, россия, экспертное мнение, видео

Козин рассказал о планах Польши по Львову и Калининграду - видео

09:34 03.04.2022
© video: Sputnik
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Президент США Джо Байден отказался от своих слов о возможной отправке американских военных на Украину, которые он произнес во время визита в Польшу. Как это оценивают эксперты?
Почему президент США, ядерной державы, говорит так много лишнего и чем это может грозить миру? Готовы ли американцы поддержать Польшу, желания которой все больше растут, и как на это ответит Россия? Об этом и многом другом в интервью "Sputnik на русском" рассказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
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