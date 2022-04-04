https://sputnik-georgia.ru/20220404/bloomberg-prognoziruet-rf-rekordnuyu-pribyl-v-usloviyakh-sanktsiy-265716551.html

Bloomberg прогнозирует РФ рекордную прибыль в условиях санкций

Bloomberg прогнозирует РФ рекордную прибыль в условиях санкций

"Блестящими" – именно так называют в американском агентстве ожидаемые показатели торгового и платежного баланса России 04.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-04T11:29+0400

2022-04-04T11:29+0400

2022-04-04T11:29+0400

россия

в мире

экономика

украина

сша

bloomberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/01/262521884_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_98da1a4717cafe62bb42c3f4123ef304.jpg

ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В том случае, если главные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Россия может заработать на них почти 321 миллиард долларов, тем самым достигнув рекордного положительного сальдо, пишет Bloomberg."Блестящими" – именно так называют в американском агентстве ожидаемые показатели торгового и платежного баланса.Так, согласно отчету группы IIF, действующие санкции не смогли остановить приток в Россию "твердой валюты".Специалисты также отметили, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

украина

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, экономика, украина, сша, bloomberg