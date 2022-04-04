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Bloomberg прогнозирует РФ рекордную прибыль в условиях санкций
Bloomberg прогнозирует РФ рекордную прибыль в условиях санкций
"Блестящими" – именно так называют в американском агентстве ожидаемые показатели торгового и платежного баланса России 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T11:29+0400
2022-04-04T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В том случае, если главные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Россия может заработать на них почти 321 миллиард долларов, тем самым достигнув рекордного положительного сальдо, пишет Bloomberg."Блестящими" – именно так называют в американском агентстве ожидаемые показатели торгового и платежного баланса.Так, согласно отчету группы IIF, действующие санкции не смогли остановить приток в Россию "твердой валюты".Специалисты также отметили, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Bloomberg прогнозирует РФ рекордную прибыль в условиях санкций

11:29 04.04.2022
© photo: Sputnik / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВид с набережной Тараса Шевченко на деловой центр "Москва-Сити". Над столицей около суток держался "туман-долгожитель", накрывший город вечером первого ноября
Вид с набережной Тараса Шевченко на деловой центр Москва-Сити. Над столицей около суток держался туман-долгожитель, накрывший город вечером первого ноября - Sputnik Грузия, 1920, 04.04.2022
© photo: Sputnik / Павел Бедняков
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"Блестящими" – именно так называют в американском агентстве ожидаемые показатели торгового и платежного баланса России
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. В том случае, если главные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Россия может заработать на них почти 321 миллиард долларов, тем самым достигнув рекордного положительного сальдо, пишет Bloomberg.
"Блестящими" – именно так называют в американском агентстве ожидаемые показатели торгового и платежного баланса.

"Несмотря на <…> удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 миллиардов долларов", – сообщается в статье.

Так, согласно отчету группы IIF, действующие санкции не смогли остановить приток в Россию "твердой валюты".
Специалисты также отметили, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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