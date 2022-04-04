https://sputnik-georgia.ru/20220404/rossiya-gotovit-programmu-repatriatsii-spetsialistov-sootechestvennikov-265717830.html
Россия готовит программу репатриации специалистов-соотечественников
Россия готовит программу репатриации специалистов-соотечественников
В стране с 2007 года уже действует программа репатриации. Сейчас обсуждается ее дальнейшее развитие и дополнительные льготы для привлечения россиян 04.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-04T11:14+0400
2022-04-04T11:14+0400
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ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik. Новый проект по репатриации высококлассных специалистов, в рамках которого они смогут вернуться на родину, готовят в Российской Федерации, пишет газета "Известия".По информации издания, в российские ведомства обращаются россияне, переехавшие за рубеж. Люди, в частности, жалуются, что им "некомфортно находиться в некоторых государствах, где допускается проявление давления на русских". Подчеркивается, что среди этих граждан множество высококвалифицированных специалистов, в которых нуждается экономика России."Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть", – отмечается в статье.Отмечается, что подобные обсуждения подтвердили газете в Минпромторге.При этом Минтруд поддерживает идею расширения программы для привлечения высококвалифицированных соотечественников из-за рубежа."Сигналы о востребованности такой программы мы получаем со стороны работодателей и регионов. Наиболее востребованные работодателями направления – IT-специалисты, инженерно-технические работники", – пишет газета со ссылкой на пресс-службу Минтруда.Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, существует более 15 лет. Всем желающим вернуться на родину по программе полагается не только упрощенный порядок получения статуса, но и различные льготы, размер и объем которых отличается в зависимости от выбранного для проживания региона. Но можно рассчитывать на компенсацию переезда и выплату пошлин, пособие на время поиска работы в половину МРОТ в течение полугода, а также "подъемные" для обустройства на новом месте, говорится в материале.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, экономика
Россия готовит программу репатриации специалистов-соотечественников
В стране с 2007 года уже действует программа репатриации. Сейчас обсуждается ее дальнейшее развитие и дополнительные льготы для привлечения россиян
ТБИЛИСИ, 4 апр — Sputnik.
Новый проект по репатриации высококлассных специалистов, в рамках которого они смогут вернуться на родину, готовят в Российской Федерации, пишет газета "Известия
".
"В России готовится новая программа по возвращению соотечественников - высококлассных специалистов, которые сейчас ощущают себя некомфортно в зарубежных странах и хотят вернуться на историческую родину", – пишет газета.
По информации издания, в российские ведомства обращаются россияне, переехавшие за рубеж. Люди, в частности, жалуются, что им "некомфортно находиться в некоторых государствах, где допускается проявление давления на русских". Подчеркивается, что среди этих граждан множество высококвалифицированных специалистов, в которых нуждается экономика России.
"Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа. А спрос на них точно есть", – отмечается в статье.
Отмечается, что подобные обсуждения подтвердили газете в Минпромторге.
"В России имеется программа репатриации, действующая с 2007 года. В настоящий момент обсуждается дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения россиян – высококвалифицированных специалистов из различных отраслей. Меры, которые уже доступны репатриантам, – это компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иные социальные льготы", – пишет газета со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
При этом Минтруд поддерживает идею расширения программы для привлечения высококвалифицированных соотечественников из-за рубежа.
"Сигналы о востребованности такой программы мы получаем со стороны работодателей и регионов. Наиболее востребованные работодателями направления – IT-специалисты, инженерно-технические работники", – пишет газета со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, существует более 15 лет. Всем желающим вернуться на родину по программе полагается не только упрощенный порядок получения статуса, но и различные льготы, размер и объем которых отличается в зависимости от выбранного для проживания региона.
Но можно рассчитывать на компенсацию переезда и выплату пошлин, пособие на время поиска работы в половину МРОТ в течение полугода, а также "подъемные" для обустройства на новом месте, говорится в материале.