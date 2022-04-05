https://sputnik-georgia.ru/20220405/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-578-265748267.html

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 578

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 578

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 482 инфицированного 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T10:48+0400

2022-04-05T10:48+0400

2022-04-05T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 578, скончались трое человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 650 008 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 389 человек, а с начала пандемии – 1 629 032. Скончались 16 761.За сутки сделан 24 540 тестов на коронавирус, в том числе 22 012 на антиген и 2 528 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,36%, за последние 14 дней – 2,61%, за последние семь дней – 2,11%.К этому времени сделано 2 862 482 прививки, в том числе за последние сутки – 211.Поколения инвалидов? К чему может привести постковидный синдром >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 482 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии