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Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
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Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 578
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 578
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 482 инфицированного 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T10:48+0400
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коронавирус covid-19
общество
грузия
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здравоохранение в грузии
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 578, скончались трое человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 650 008 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 389 человек, а с начала пандемии – 1 629 032. Скончались 16 761.За сутки сделан 24 540 тестов на коронавирус, в том числе 22 012 на антиген и 2 528 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,36%, за последние 14 дней – 2,61%, за последние семь дней – 2,11%.К этому времени сделано 2 862 482 прививки, в том числе за последние сутки – 211.Поколения инвалидов? К чему может привести постковидный синдром &gt;&gt;&gt;Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 482 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 578

10:48 05.04.2022 (обновлено: 10:55 05.04.2022)
© photo: Sputnik / StringerАвтобусная остановка и люди в масках во время эпидемии коронавируса
Автобусная остановка и люди в масках во время эпидемии коронавируса - Sputnik Грузия, 1920, 05.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 482 инфицированного
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 578, скончались трое человек, согласно данным официального сайта StopCov.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 650 008 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 389 человек, а с начала пандемии – 1 629 032. Скончались 16 761.
За сутки сделан 24 540 тестов на коронавирус, в том числе 22 012 на антиген и 2 528 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,36%, за последние 14 дней – 2,61%, за последние семь дней – 2,11%.
К этому времени сделано 2 862 482 прививки, в том числе за последние сутки – 211.
Поколения инвалидов? К чему может привести постковидный синдром >>>
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 482 пациента.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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