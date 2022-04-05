https://sputnik-georgia.ru/20220405/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-578-265748267.html
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 578
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 578
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 482 инфицированного 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T10:48+0400
2022-04-05T10:48+0400
2022-04-05T10:55+0400
шестая волна
коронавирус covid-19
общество
грузия
новости
здравоохранение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264704302_0:22:3078:1753_1920x0_80_0_0_df437b9b044f82724c434f8a7ab3b3a5.jpg
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 578, скончались трое человек, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 650 008 случаев заражения.За последние 24 часа вылечились 389 человек, а с начала пандемии – 1 629 032. Скончались 16 761.За сутки сделан 24 540 тестов на коронавирус, в том числе 22 012 на антиген и 2 528 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,36%, за последние 14 дней – 2,61%, за последние семь дней – 2,11%.К этому времени сделано 2 862 482 прививки, в том числе за последние сутки – 211.Поколения инвалидов? К чему может привести постковидный синдром >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 482 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/17/264704302_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c27918caa350fe863d9498d0f2f396ad.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии
Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 578
10:48 05.04.2022 (обновлено: 10:55 05.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 482 инфицированного
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 578, скончались трое человек, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 650 008 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечились 389 человек, а с начала пандемии – 1 629 032. Скончались 16 761.
За сутки сделан 24 540 тестов на коронавирус, в том числе 22 012 на антиген и 2 528 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 2,36%, за последние 14 дней – 2,61%, за последние семь дней – 2,11%.
К этому времени сделано 2 862 482 прививки, в том числе за последние сутки – 211.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 482 пациента.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.