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Иностранец пытался ввести в Грузию более двух килограмм кокаина
Иностранец пытался ввести в Грузию более двух килограмм кокаина
Задержанному иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T12:29+0400
2022-04-05T12:29+0400
2022-04-05T12:29+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинские таможенники задержали в Тбилисском международном аэропорту иностранца, который пытался ввести в страну кокаин, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.При обыске багажа и ручной клади, принадлежащих иностранному гражданину, правоохранители изъяли из заранее подготовленного тайника в дорожной сумке два килограмма 200 граммов кокаина в качестве улик.Задержанному предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в незаконном ввозе наркотиков на территорию Грузии.Преступление предусматривает наказание на срок от 15 до 20 лет или бессрочное заключение.МВД продолжает расследование.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, наркотики, наркоторговля
Иностранец пытался ввести в Грузию более двух килограмм кокаина
Задержанному иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik.
Грузинские таможенники задержали в Тбилисском международном аэропорту иностранца, который пытался ввести в страну кокаин, говорится в сообщении
на сайте МВД Грузии.
При обыске багажа и ручной клади, принадлежащих иностранному гражданину, правоохранители изъяли из заранее подготовленного тайника в дорожной сумке два килограмма 200 граммов кокаина в качестве улик.
Задержанному предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в незаконном ввозе наркотиков на территорию Грузии.
Преступление предусматривает наказание на срок от 15 до 20 лет или бессрочное заключение.
МВД продолжает расследование.