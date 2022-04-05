https://sputnik-georgia.ru/20220405/inostranets-pytalsya-vvesti-v-gruziyu-bolee-dvukh-kilogramm-kokaina-265751210.html

Иностранец пытался ввести в Грузию более двух килограмм кокаина

Иностранец пытался ввести в Грузию более двух килограмм кокаина

Задержанному иностранцу грозит до 20 лет лишения свободы 05.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-05T12:29+0400

2022-04-05T12:29+0400

2022-04-05T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Грузинские таможенники задержали в Тбилисском международном аэропорту иностранца, который пытался ввести в страну кокаин, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.При обыске багажа и ручной клади, принадлежащих иностранному гражданину, правоохранители изъяли из заранее подготовленного тайника в дорожной сумке два килограмма 200 граммов кокаина в качестве улик.Задержанному предъявлены обвинения в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в незаконном ввозе наркотиков на территорию Грузии.Преступление предусматривает наказание на срок от 15 до 20 лет или бессрочное заключение.МВД продолжает расследование.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, наркотики, наркоторговля