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На юге Грузии близ села Самеба произошло землетрясение
На юге Грузии близ села Самеба произошло землетрясение
Очаг землетрясения находился на глубине четырех километров 05.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-05T11:31+0400
2022-04-05T11:31+0400
2022-04-05T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 22 километрах от города Дманиси, близ села Самеба на юге Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.Подземные толчки были зафиксированы в 10:43 по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 4 километра.Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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На юге Грузии близ села Самеба произошло землетрясение
11:31 05.04.2022 (обновлено: 11:48 05.04.2022)
Очаг землетрясения находился на глубине четырех километров
ТБИЛИСИ, 5 апр — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 22 километрах от города Дманиси, близ села Самеба на юге Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 10:43 по местному времени. Очаг землетрясения находился
на глубине 4 километра.
Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
В Грузии 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр был на юге страны в 100 километрах от Тбилиси. Подземные толчки вызвали повреждения зданий в Дманисском и Марнеульском районах.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети на западе страны. Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель около 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.