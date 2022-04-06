https://sputnik-georgia.ru/20220406/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-6-aprelya-265778567.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 6 апреля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 6 апреля

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T12:12+0400

2022-04-06T12:12+0400

2022-04-06T12:12+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинские медики из 376 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 174 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 24 153 теста на коронавирус, 22 059 – на антиген, 2 094 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 650 384 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 234 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 629 266 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 4 пациента, а с начала пандемии – 16 765.На данный момент в стране 4 327 активных случаев, из них 445 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 118 пациентов тяжелое. 3 882 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 5 апреля составляет 1,56%, за две недели – 2,43%, за семь дней – 1,98%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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2022

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19