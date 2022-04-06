https://sputnik-georgia.ru/20220406/dozhd-veter-tuman--sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-v-gruzii-265778247.html

Дождь, ветер, туман – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

Дождь, ветер, туман – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

В такую погоду лучше выходить из дома с зонтом 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T11:52+0400

2022-04-06T11:52+0400

2022-04-06T11:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды в стране к концу дня, сообщается в пресс-релизе Национального агентства окружающей среды.В Западной и Восточной Грузии 6 апреля ожидается временами дождь, в некоторых местах – ливень. В некоторых частях высокогорья ожидается снег, туман и метель. На море синоптики ждут 3-4 балльный шторм.В результате таяния снега и обильных осадков в реках Грузии может подняться уровень воды, а в высокогорье может возникнуть опасность схода лавин и оползней.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода, грузия, новости