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Дождь, ветер, туман – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
Дождь, ветер, туман – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
В такую погоду лучше выходить из дома с зонтом 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T11:52+0400
2022-04-06T11:52+0400
2022-04-06T11:52+0400
погода
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды в стране к концу дня, сообщается в пресс-релизе Национального агентства окружающей среды.В Западной и Восточной Грузии 6 апреля ожидается временами дождь, в некоторых местах – ливень. В некоторых частях высокогорья ожидается снег, туман и метель. На море синоптики ждут 3-4 балльный шторм.В результате таяния снега и обильных осадков в реках Грузии может подняться уровень воды, а в высокогорье может возникнуть опасность схода лавин и оползней.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости
Дождь, ветер, туман – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
В такую погоду лучше выходить из дома с зонтом
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды в стране к концу дня, сообщается в пресс-релизе Национального агентства окружающей среды.
В Западной и Восточной Грузии 6 апреля ожидается временами дождь, в некоторых местах – ливень. В некоторых частях высокогорья ожидается снег, туман и метель. На море синоптики ждут 3-4 балльный шторм.
В результате таяния снега и обильных осадков в реках Грузии может подняться уровень воды, а в высокогорье может возникнуть опасность схода лавин и оползней.