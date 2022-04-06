https://sputnik-georgia.ru/20220406/ukraina-dolzhna-dokazat-svoi-obvineniya--vitse-premer-gruzii-265790725.html

Украина должна доказать свои обвинения – вице-премьер Грузии

Украина должна доказать свои обвинения – вице-премьер Грузии

Доказательства должны быть представлены стороной обвинения, убеждена Цулукиани 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T16:42+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Украина в кратчайшие сроки должна представить Грузии доказательства касательно обвинений в контрабанде в Россию, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани на брифинге.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.По словам вице-премьера, доказательства должны быть представлены стороной обвинения."Мы говорим о том, какова реальность в Грузии. А реальность заключается в том, что все санкционированные материалы подлежат строгому таможенному контролю. Это реальность, подкрепленная фактами", - подчеркнула Цулукиани.Украина стала заповедником для сбежавших из Грузии криминалов – Цулукиани>>Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.

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