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Украина должна доказать свои обвинения – вице-премьер Грузии
Украина должна доказать свои обвинения – вице-премьер Грузии
Доказательства должны быть представлены стороной обвинения, убеждена Цулукиани 06.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-06T16:42+0400
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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Украина в кратчайшие сроки должна представить Грузии доказательства касательно обвинений в контрабанде в Россию, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани на брифинге.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.По словам вице-премьера, доказательства должны быть представлены стороной обвинения."Мы говорим о том, какова реальность в Грузии. А реальность заключается в том, что все санкционированные материалы подлежат строгому таможенному контролю. Это реальность, подкрепленная фактами", - подчеркнула Цулукиани.Украина стала заповедником для сбежавших из Грузии криминалов – Цулукиани>>Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
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Украина должна доказать свои обвинения – вице-премьер Грузии
Доказательства должны быть представлены стороной обвинения, убеждена Цулукиани
ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. Украина в кратчайшие сроки должна представить Грузии доказательства касательно обвинений в контрабанде в Россию, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани на брифинге.
Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом, представители грузинских спецслужб якобы получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"В ближайшее время мы ждем от правительства Украины и соответствующих служб доказательств для обоснования той грязной лжи, которая была озвучена пару дней назад. Иначе мы придем к выводу, что, очень мягко говоря, дело касается ложных обвинений", - заявила Цулукиани.
По словам вице-премьера, доказательства должны быть представлены стороной обвинения.
"Мы говорим о том, какова реальность в Грузии. А реальность заключается в том, что все санкционированные материалы подлежат строгому таможенному контролю. Это реальность, подкрепленная фактами", - подчеркнула Цулукиани.
Ранее Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину предоставить доказательства касательно обвинения о контрабанде в Россию. В ведомстве отметили, что, согласно законодательству Грузии, указанное действие является особо тяжким уголовным преступлением.
СГБ также напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.