https://sputnik-georgia.ru/20220406/v-gruzii-vozobnovilas-vaktsinatsiya-preparatom-pfizer-265784242.html

В Грузии возобновилась вакцинация препаратом Pfizer

В Грузии возобновилась вакцинация препаратом Pfizer

У граждан уже есть возможность на сайте booking.moh.gov.ge выбрать эту вакцину и зарегистрироваться на прививку 06.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-06T15:13+0400

2022-04-06T15:13+0400

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ТБИЛИСИ, 6 апр — Sputnik. В Грузии возобновилась вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.У граждан уже есть возможность на сайте booking.moh.gov.ge выбрать эту вакцину и зарегистрироваться на прививку.На этом этапе вакцина Pfizer доступна в 15 местах, а в ближайшие дни она будет доступна по всей стране. Список пунктов для вакцинации, в которых доступна вакцина Pfizer можно посмотреть здесь.Напомним, что в Грузии около 400 тысяч доз вакцины против коронавируса остались неиспользованными. Срок годности этих вакцин истек в конце марта, из-за чего процесс вакцинации этим препаратом временно был приостановлен.Кроме того, сейчас в Грузии доступны около 600 тысяч доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, срок годности которых до июля 2023 года.В прошлом году Грузия смогла мобилизовать пять миллионов доз вакцины против коронавируса, из них более двух миллионов доз пришлось на Pfizer. Один миллион доз приобрели власти, полмиллиона подарило правительство США, после чего были еще две донации - из стран ЕС.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая – китайский Sinopharm, а с 24 мая – китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.

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вакцинация от коронавируса, новости, общество, грузия, коронавирус covid-19