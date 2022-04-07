https://sputnik-georgia.ru/20220407/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-7-aprelya-265805797.html
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 7 апреля
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 7 апреля
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T13:21+0400
2022-04-07T13:21+0400
2022-04-07T13:21+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Грузинские медики из 324 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 165 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 22 625 тестов на коронавирус, 20 420 – на антиген, 2 205 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 650 708 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 721 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 629 987 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки не скончалcя ни один пациент, а с начала пандемии – 16 765.На данный момент в стране 3 930 активных случаев, из них 426 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 116 пациентов тяжелое. 3 504 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 6 апреля составляет 1,43%, за две недели – 2,32%, за семь дней – 1,9%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 7 апреля
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik.
Грузинские медики из 324 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 165 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 19
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 5
В стране за последние сутки сделано 22 625 тестов на коронавирус, 20 420 – на антиген, 2 205 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 650 708 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 721 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 629 987 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки не скончалcя ни один пациент, а с начала пандемии – 16 765.
На данный момент в стране 3 930 активных случаев, из них 426 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 116 пациентов тяжелое. 3 504 пациента проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 6 апреля составляет 1,43%, за две недели – 2,32%, за семь дней – 1,9%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.