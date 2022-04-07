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Сможет ли Запад уничтожить Россию ради ресурсов? – мнение эксперта
Сможет ли Запад уничтожить Россию ради ресурсов? – мнение эксперта
Что нужно сделать, чтобы выиграть информационную войну? Почему Запад сделал вид, что поверил в бездарную провокацию в Буче? Из-за чего страдающий тяжелой... 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T15:57+0400
2022-04-07T15:57+0400
2022-04-07T15:57+0400
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Обо всех этих вопросах в студии "Sputnik на русском" состоялся разговор с украинским адвокатом, блогером и общественным деятелем Татьяной Монтян. Гостья "Sputnik на русском" не стеснялась выражений и вывела Запад на чистую воду, а также украинскую власть заодно.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, экономика, видео
Сможет ли Запад уничтожить Россию ради ресурсов? – мнение эксперта
Что нужно сделать, чтобы выиграть информационную войну? Почему Запад сделал вид, что поверил в бездарную провокацию в Буче? Из-за чего страдающий тяжелой формой деменцией Байден поругался с Пентагоном?
Обо всех этих вопросах в студии "Sputnik на русском"
состоялся разговор с украинским адвокатом, блогером и общественным деятелем Татьяной Монтян. Гостья "Sputnik на русском"
не стеснялась выражений и вывела Запад на чистую воду, а также украинскую власть заодно.