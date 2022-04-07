https://sputnik-georgia.ru/20220407/smozhet-li-zapad-unichtozhit-rossiyu-radi-resursov--mnenie-eksperta-265818384.html

Сможет ли Запад уничтожить Россию ради ресурсов? – мнение эксперта

Сможет ли Запад уничтожить Россию ради ресурсов? – мнение эксперта

Что нужно сделать, чтобы выиграть информационную войну? Почему Запад сделал вид, что поверил в бездарную провокацию в Буче? Из-за чего страдающий тяжелой... 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T15:57+0400

2022-04-07T15:57+0400

2022-04-07T15:57+0400

видео

мультимедиа

экспертное мнение

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/07/265818325_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a4e07d0e1c9fb2ef802c2587a31cd5e.jpg

Обо всех этих вопросах в студии "Sputnik на русском" состоялся разговор с украинским адвокатом, блогером и общественным деятелем Татьяной Монтян. Гостья "Sputnik на русском" не стеснялась выражений и вывела Запад на чистую воду, а также украинскую власть заодно.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, экономика, видео