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Верхний Ларс сегодня: движение для легковых автомобилей свободно
Верхний Ларс сегодня: движение для легковых автомобилей свободно
Движение все еще запрещено для машин с прицепом и полуприцепом 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T12:17+0400
2022-04-07T12:17+0400
2022-04-07T12:17+0400
новости
общество
национальное агентство окружающей среды
департамент автомобильных дорог
грузия
армения
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Дорога, ведущая в сторону грузино-российской границы, открыта для легковых машин, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог.Восстановить движение для легкового транспорта на отрезке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось в результате проведения интенсивных очистительных работ.На данный момент на указанном участке из-за гололеда все еще запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом.По информации Национального агентства окружающей среды, на отрезке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на дорогах.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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новости, общество, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог, грузия, армения
Верхний Ларс сегодня: движение для легковых автомобилей свободно
Движение все еще запрещено для машин с прицепом и полуприцепом
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik.
Дорога, ведущая в сторону грузино-российской границы, открыта для легковых машин, говорится в сообщении
на сайте Департамента автомобильных дорог.
Восстановить движение для легкового транспорта на отрезке Гудаури-Коби автомагистрали международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс удалось в результате проведения интенсивных очистительных работ.
На данный момент на указанном участке из-за гололеда все еще запрещено движение машин с прицепом и полуприцепом.
По информации Национального агентства окружающей среды, на отрезке Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта будет осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает население передвигаться только на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на дорогах.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.