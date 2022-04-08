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Цены на газ в Европе выросли до 1 200 долларов за тысячу кубов
Цены на газ в Европе выросли до 1 200 долларов за тысячу кубов
Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T13:16+0400
2022-04-08T13:16+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Стоимость газа в Европе в пятницу утром демонстрирует неуверенный рост, находясь вблизи отметки в 1 200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Как передает РИА Новости, майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1 172 доллара и почти весь первый час демонстрировали незначительную динамику роста в цене, близкую к нулю по отношению к расчетной стоимости контракта в четверг. Затем этот рост несколько ускорился, по состоянию на 10:00 мск фьючерсы дорожают на 1,4%, до 1 195 долларов за тысячу кубов.Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.
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новости, экономика, в мире, украина, европа, владимир путин, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022
Цены на газ в Европе выросли до 1 200 долларов за тысячу кубов
Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Стоимость газа в Европе в пятницу утром демонстрирует неуверенный рост, находясь вблизи отметки в 1 200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Как передает РИА Новости
, майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торговую сессию на отметке 1 172 доллара и почти весь первый час демонстрировали незначительную динамику роста в цене, близкую к нулю по отношению к расчетной стоимости контракта в четверг. Затем этот рост несколько ускорился, по состоянию на 10:00 мск фьючерсы дорожают на 1,4%, до 1 195 долларов за тысячу кубов.
Стоимость газа в Европе в последнее время демонстрирует сильную волатильность. Она резко выросла после того, как президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.