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Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 107
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 107
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 412 инфицированных 11.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-11T11:01+0400
2022-04-11T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 107, скончались 6 пациентов, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 651 577 случаев заражения.За последние 24 часа вылечился 281 человек, а с начала пандемии – 1 631 715. Скончались 16 777.За сутки сделано 5 489 тестов на коронавирус, в том числе 3 743 на антиген и 1 746 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,95%, за последние 14 дней – 1,94%, за последние семь дней – 1,65%.К этому времени сделано 2 865 985 прививок, в том числе за последние сутки – 141."Мы опередили большинство стран Европы" – Церцвадзе о снижении смертности >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 412 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 107
11:01 11.04.2022 (обновлено: 11:10 11.04.2022)
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 412 инфицированных
ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 107, скончались 6 пациентов, согласно данным официального сайта StopCov
.
С начала пандемии в Грузии выявлено 1 651 577 случаев заражения.
За последние 24 часа вылечился 281 человек, а с начала пандемии – 1 631 715. Скончались 16 777.
За сутки сделано 5 489 тестов на коронавирус, в том числе 3 743 на антиген и 1 746 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,95%, за последние 14 дней – 1,94%, за последние семь дней – 1,65%.
К этому времени сделано 2 865 985 прививок, в том числе за последние сутки – 141.
Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 412 пациентов.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.