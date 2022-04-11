https://sputnik-georgia.ru/20220411/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-107-265885450.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 107

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 107

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 412 инфицированных 11.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-11T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 107, скончались 6 пациентов, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 651 577 случаев заражения.За последние 24 часа вылечился 281 человек, а с начала пандемии – 1 631 715. Скончались 16 777.За сутки сделано 5 489 тестов на коронавирус, в том числе 3 743 на антиген и 1 746 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,95%, за последние 14 дней – 1,94%, за последние семь дней – 1,65%.К этому времени сделано 2 865 985 прививок, в том числе за последние сутки – 141."Мы опередили большинство стран Европы" – Церцвадзе о снижении смертности >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 412 пациентов.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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общество, грузия, новости, коронавирус covid-19