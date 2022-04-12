https://sputnik-georgia.ru/20220412/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-392-265913151.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 392

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 392

Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 393 инфицированных 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T11:03+0400

2022-04-12T11:03+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 392, скончались 2 пациента, согласно данным официального сайта StopCov.С начала пандемии в Грузии выявлено 1 651 969 случаев заражения.За последние 24 часа вылечился 131 человек, а с начала пандемии – 1 631 846. Скончались 16 779.За сутки сделано 23 138 тестов на коронавирус, в том числе 20 804 на антиген и 2 334 ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 1,69%, за последние 14 дней – 1,82%, за последние семь дней – 1,53%.К этому времени сделано 2 867 451 прививка, в том числе за последние сутки – 1 304."Мы опередили большинство стран Европы" – Церцвадзе о снижении смертности >>>Под стационарным наблюдением в настоящее время находятся 393 пациента.Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19