https://sputnik-georgia.ru/20220412/politsiya-zaderzhala-taksista-obvinyaemogo-v-vymogatelstve-deneg-u-grazhdan-latvii--265916080.html
Полиция задержала таксиста, обвиняемого в вымогательстве денег у граждан Латвии
Полиция задержала таксиста, обвиняемого в вымогательстве денег у граждан Латвии
Преступление предусматривает максимальное наказание от 7 до 10 лет лишения свободы 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T13:06+0400
2022-04-12T13:06+0400
2022-04-12T13:06+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники районного отделения полиции Гардабани (Квемо Картли) задержали 29-летнего водителя такси А. Б. по обвинению в незаконном лишении свободы, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Инцидент произошел 11 апреля. По информации СМИ, двое профессоров из Латвии сели в такси у Тбилисского международного аэропорта и попросили отвезти их в одну из гостиниц. Таксист потребовал заплатить ему до 200 лари (около 65 долларов) и, получив отказ, не стал их высаживать у требуемого места, а увез в Кахети к Гомборскому перевалу.В итоге А. Б. разрешил пассажирам выйти из машины только после того, как они попытались позвонить своим близким и рассказать о происшествии.В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала таксиста по горячим следам. Ведется следствие по факту незаконного лишения свободы, совершенного в отношении двух лиц по подпункту "в" части 3 статьи 143 Уголовного кодекса Грузии.Преступление предусматривает максимальное наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, преступность в грузии, мвд грузии
Полиция задержала таксиста, обвиняемого в вымогательстве денег у граждан Латвии
Преступление предусматривает максимальное наказание от 7 до 10 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники районного отделения полиции Гардабани (Квемо Картли) задержали 29-летнего водителя такси А. Б. по обвинению в незаконном лишении свободы, сообщает
пресс-служба МВД Грузии.
Инцидент произошел 11 апреля. По информации СМИ, двое профессоров из Латвии сели в такси у Тбилисского международного аэропорта и попросили отвезти их в одну из гостиниц. Таксист потребовал заплатить ему до 200 лари (около 65 долларов) и, получив отказ, не стал их высаживать у требуемого места, а увез в Кахети к Гомборскому перевалу.
В ходе расследования выяснилось, что у обвиняемого возникли разногласия с двумя иностранными гражданами Д. С. и С. Т. по поводу платы за услуги такси. После этого А. Б. повез пассажиров в неизвестном им направлении и сказал, что выпустит их только после того, как они заплатят уже 500 лари (166 долларов).
В итоге А. Б. разрешил пассажирам выйти из машины только после того, как они попытались позвонить своим близким и рассказать о происшествии.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала таксиста по горячим следам. Ведется следствие по факту незаконного лишения свободы, совершенного в отношении двух лиц по подпункту "в" части 3 статьи 143 Уголовного кодекса Грузии.
Преступление предусматривает максимальное наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.