https://sputnik-georgia.ru/20220412/politsiya-zaderzhala-taksista-obvinyaemogo-v-vymogatelstve-deneg-u-grazhdan-latvii--265916080.html

Полиция задержала таксиста, обвиняемого в вымогательстве денег у граждан Латвии

Полиция задержала таксиста, обвиняемого в вымогательстве денег у граждан Латвии

Преступление предусматривает максимальное наказание от 7 до 10 лет лишения свободы 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T13:06+0400

2022-04-12T13:06+0400

2022-04-12T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники районного отделения полиции Гардабани (Квемо Картли) задержали 29-летнего водителя такси А. Б. по обвинению в незаконном лишении свободы, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Инцидент произошел 11 апреля. По информации СМИ, двое профессоров из Латвии сели в такси у Тбилисского международного аэропорта и попросили отвезти их в одну из гостиниц. Таксист потребовал заплатить ему до 200 лари (около 65 долларов) и, получив отказ, не стал их высаживать у требуемого места, а увез в Кахети к Гомборскому перевалу.В итоге А. Б. разрешил пассажирам выйти из машины только после того, как они попытались позвонить своим близким и рассказать о происшествии.В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала таксиста по горячим следам. Ведется следствие по факту незаконного лишения свободы, совершенного в отношении двух лиц по подпункту "в" части 3 статьи 143 Уголовного кодекса Грузии.Преступление предусматривает максимальное наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

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грузия, происшествия, новости, преступность в грузии, мвд грузии