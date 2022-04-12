https://sputnik-georgia.ru/20220412/pryamaya-translyatsiya---putin-i-lukashenko-provodyat-press-konferentsiyu--265921427.html
Прямая трансляция - Путин и Лукашенко проводят пресс-конференцию
Прямая трансляция - Путин и Лукашенко проводят пресс-конференцию
Смотрите в видео прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T16:26+0400
2022-04-12T16:26+0400
2022-04-12T16:27+0400
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видео
политика
владимир путин
александр лукашенко
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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Благовещенске. Вместе лидеры посетили космодром Восточный и обсудили актуальные для обеих стран вопросы, включая проводимую Россией спецоперацию на Украине.
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Прямая трансляция - Путин и Лукашенко проводят пресс-конференцию
Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко проводят совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Благовещенске
2022-04-12T16:26+0400
true
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мультимедиа, видео, видео, политика, владимир путин, александр лукашенко
Прямая трансляция - Путин и Лукашенко проводят пресс-конференцию
16:26 12.04.2022 (обновлено: 16:27 12.04.2022)
Смотрите в видео прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Благовещенске.
Вместе лидеры посетили космодром Восточный и обсудили актуальные для обеих стран вопросы, включая проводимую Россией спецоперацию на Украине.