https://sputnik-georgia.ru/20220412/pryamaya-translyatsiya---putin-i-lukashenko-provodyat-press-konferentsiyu--265921427.html

Прямая трансляция - Путин и Лукашенко проводят пресс-конференцию

Прямая трансляция - Путин и Лукашенко проводят пресс-конференцию

Смотрите в видео прямую трансляцию пресс-конференции Владимира Путина и Александра Лукашенко 12.04.2022, Sputnik Грузия

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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Благовещенске. Вместе лидеры посетили космодром Восточный и обсудили актуальные для обеих стран вопросы, включая проводимую Россией спецоперацию на Украине.

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Прямая трансляция - Путин и Лукашенко проводят пресс-конференцию Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко проводят совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Благовещенске 2022-04-12T16:26+0400 true PT1S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа, видео, видео, политика, владимир путин, александр лукашенко