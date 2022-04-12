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Российские специалисты разрабатывают вакцину для профилактики ротавируса у детей
Российские специалисты разрабатывают вакцину для профилактики ротавируса у детей
В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T12:21+0400
2022-04-12T12:21+0400
2022-04-12T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований. Отмечается, что разработка и выпуск вакцины будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны. В настоящее время разработаны и используются в практике такие зарубежные ротавирусные вакцины как "РотаТек" и "Ротарикс".
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, общество, новости
Российские специалисты разрабатывают вакцину для профилактики ротавируса у детей
12:21 12.04.2022 (обновлено: 13:24 12.04.2022)
В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik.
Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, сообщается на сайте
Роспотребнадзора.
В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований. Отмечается, что разработка и выпуск вакцины будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны.
"В Российской Федерации создана коллекция штаммов ротавирусов человека, адаптированных к перевиваемой линии культур клеток и показана возможность разработки инактивированного вакцинного препарата, что выгодно отличает его от зарубежного аналога по своей безопасности и иммуногенной активности", – заключили в надзорном ведомстве.
В настоящее время разработаны и используются в практике такие зарубежные ротавирусные вакцины как "РотаТек" и "Ротарикс".