https://sputnik-georgia.ru/20220412/rossiyskie-spetsialisty-razrabatyvayut-vaktsinu-dlya-profilaktiki-rotavirusa-u-detey-265914415.html

Российские специалисты разрабатывают вакцину для профилактики ротавируса у детей

Российские специалисты разрабатывают вакцину для профилактики ротавируса у детей

В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T12:21+0400

2022-04-12T12:21+0400

2022-04-12T13:24+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований. Отмечается, что разработка и выпуск вакцины будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны. В настоящее время разработаны и используются в практике такие зарубежные ротавирусные вакцины как "РотаТек" и "Ротарикс".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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