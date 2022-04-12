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https://sputnik-georgia.ru/20220412/rossiyskie-spetsialisty-razrabatyvayut-vaktsinu-dlya-profilaktiki-rotavirusa-u-detey-265914415.html
Российские специалисты разрабатывают вакцину для профилактики ротавируса у детей
Российские специалисты разрабатывают вакцину для профилактики ротавируса у детей
В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T12:21+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований. Отмечается, что разработка и выпуск вакцины будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны. В настоящее время разработаны и используются в практике такие зарубежные ротавирусные вакцины как "РотаТек" и "Ротарикс".
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Российские специалисты разрабатывают вакцину для профилактики ротавируса у детей

12:21 12.04.2022 (обновлено: 13:24 12.04.2022)
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкЛабораторные исследования
Лабораторные исследования - Sputnik Грузия, 1920, 12.04.2022
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
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В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Россия разрабатывает новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований. Отмечается, что разработка и выпуск вакцины будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны.

"В Российской Федерации создана коллекция штаммов ротавирусов человека, адаптированных к перевиваемой линии культур клеток и показана возможность разработки инактивированного вакцинного препарата, что выгодно отличает его от зарубежного аналога по своей безопасности и иммуногенной активности", – заключили в надзорном ведомстве.

В настоящее время разработаны и используются в практике такие зарубежные ротавирусные вакцины как "РотаТек" и "Ротарикс".
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